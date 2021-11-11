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Лукашенко предупредил ЕС о жестком ответе на возможные новые санкции

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Белоруссия жестко ответит на возможные новые пакеты европейских санкций. Об этом 11 ноября заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании с руководством кабмина страны, сообщает БелТА.

«Польша нас пугает, что закроет границу. Пожалуйста, закрывайте: меньше беглых туда будет перемещаться», — сказал белорусский лидер.

Позади — Минск: как живут беженцы на границе Белоруссии и Польши
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По его словам, Минск может закрыть транзит через Белоруссию, при этом через Украину проехать будет невозможно, так как там закрыта российская граница.

«Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем [транзит] для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда?», — задался вопросом Лукашенко.

Он сказал, что в защите суверенитета страны власти Белоруссии не остановятся. Лукашенко напомнил, что через республику проходит транснациональный магистральный экспортный газопровод «Ямал — Европа», и пригрозил перекрыть природный газ.

«Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить. Но это их дело», — добавил президент Белоруссии, попросив МИД республики предупредить европейцев о возможном ответе.

Ранее в этот день Лукашенко поручил минобороны, КГБ и погранвойскам обеспечить контроль за передвижением войск НАТО и Польши. По его словам, на границе сосредоточены уже 15 тыс. польских военнослужащих, а также танки, бронетехника и авиация.

В тот же день пресс-секретарь польского МИДа Лукаш Ясина отметил, что Варшава не намерена пускать нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока на свою территорию.

Накануне Польша направила Белоруссии предупреждение о возможном полном закрытии границы в случае, если Минск не прекратит «гибридную войну на границе».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 10 ноября подчеркнул, что Евросоюз должен обсудить блокаду полетов в Белоруссию из стран Ближнего Востока. Он добавил, что Польша настаивает на введении санкций в отношении авиакомпаний, в том числе белорусских, которые Варшава считает причастными к перевозке мигрантов.

В тот же день стало известно, что власти Евросоюза обсуждают возможность введения санкций против авиакомпании «Аэрофлот» в рамках нового пакета ограничительных мер против Белоруссии. Меры также могут затронуть турецкого национального авиаперевозчика Turkish Airlines.

В пресс-службе «Аэрофлота» подчеркнули, что информация об участии компании в организации массовой перевозки мигрантов на территорию Белоруссии не соответствует действительности, регулярные рейсы в Сирию, Ирак и по маршруту Стамбул-Минск не осуществляются.

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