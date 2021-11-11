Лукашенко предупредил ЕС о жестком ответе на возможные новые санкции

Белоруссия жестко ответит на возможные новые пакеты европейских санкций. Об этом 11 ноября заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании с руководством кабмина страны, сообщает БелТА.

«Польша нас пугает, что закроет границу. Пожалуйста, закрывайте: меньше беглых туда будет перемещаться», — сказал белорусский лидер.

По его словам, Минск может закрыть транзит через Белоруссию, при этом через Украину проехать будет невозможно, так как там закрыта российская граница.

«Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем [транзит] для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда?», — задался вопросом Лукашенко.

Он сказал, что в защите суверенитета страны власти Белоруссии не остановятся. Лукашенко напомнил, что через республику проходит транснациональный магистральный экспортный газопровод «Ямал — Европа», и пригрозил перекрыть природный газ.

«Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить. Но это их дело», — добавил президент Белоруссии, попросив МИД республики предупредить европейцев о возможном ответе.

Ранее в этот день Лукашенко поручил минобороны, КГБ и погранвойскам обеспечить контроль за передвижением войск НАТО и Польши. По его словам, на границе сосредоточены уже 15 тыс. польских военнослужащих, а также танки, бронетехника и авиация.

В тот же день пресс-секретарь польского МИДа Лукаш Ясина отметил, что Варшава не намерена пускать нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока на свою территорию.

Накануне Польша направила Белоруссии предупреждение о возможном полном закрытии границы в случае, если Минск не прекратит «гибридную войну на границе».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 10 ноября подчеркнул, что Евросоюз должен обсудить блокаду полетов в Белоруссию из стран Ближнего Востока. Он добавил, что Польша настаивает на введении санкций в отношении авиакомпаний, в том числе белорусских, которые Варшава считает причастными к перевозке мигрантов.

В тот же день стало известно, что власти Евросоюза обсуждают возможность введения санкций против авиакомпании «Аэрофлот» в рамках нового пакета ограничительных мер против Белоруссии. Меры также могут затронуть турецкого национального авиаперевозчика Turkish Airlines.

В пресс-службе «Аэрофлота» подчеркнули, что информация об участии компании в организации массовой перевозки мигрантов на территорию Белоруссии не соответствует действительности, регулярные рейсы в Сирию, Ирак и по маршруту Стамбул-Минск не осуществляются.