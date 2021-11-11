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Лукашенко поручил проследить за движением войск НАТО и Польши

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, 11 ноября, поручил минобороны, КГБ и погранвойскам республики обеспечить контроль за передвижением войск НАТО и Польши.

«Министерству обороны, КГБ, погранвойскам — обеспечить контроль за передвижением войск НАТО и Польши. Вы видите, что 15 тыс. уже военнослужащих, танки, бронетехника, вертолеты полетели с самолетами», — указал белорусский лидер.

Позади — Минск: как живут беженцы на границе Белоруссии и Польши
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По его словам, Польша и НАТО подтянули свои войска к границе с Белоруссией «внаглую, не предупредив никого», передает Белта.

Вместе с тем Лукашенко также поручил МИД Белоруссии «жестко поднимать» в ООН и других международных структурах тему беженцев на границе с Польшей.

В то же время минобороны Белоруссии назвало беспрецедентным наращивание военных сил Польши на границе. Ведомство сочло реакцию польской стороны на мигрантов неадекватной.

Ранее в этот день глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Белоруссия не ведет никакую «гибридную войну» против Евросоюза (ЕС) на белорусско-польской границе. Он рассказал, что все действия, которые в настоящее время можно наблюдать на границе, происходят не по вине Минска.

В тот же день пресс-секретарь польского МИД Лукаш Ясина отметил, что Польша не намерена пускать нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока на свою территорию. По его словам, за ночь на белорусско-польской границе не было попыток прорыва в Польшу.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 10 ноября подчеркнул, что Евросоюз должен обсудить блокаду полетов в Белоруссию из стран Ближнего Востока. Он добавил, что Польша настаивает на введении санкций в отношении авиакомпаний, в том числе белорусских, которые Варшава считает причастными к перевозке мигрантов. Кроме того, Польша направила Белоруссии предупреждение о возможном полном закрытии границы в случае, если Минск не прекратит «гибридную войну на границе».

В свою очередь, Белоруссия усилила состав дежурных сил ПВО как на западном, так и на северо-западном направлении. Также были отработаны практические вопросы взаимодействия в воздухе сил и средств, входящих в комплект единой региональной системы противовоздушной обороны вооруженных сил Белоруссии и России.

Ситуация с мигрантами на белорусско-польской границе обострилась 8 ноября. Тогда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе с Польшей в лесу. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В ответ польские военные применяли слезоточивый газ. 9 ноября сообщалось, что две группы мигрантов смогли прорваться через колючую проволоку, все беженцы были задержаны и выдворены.

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