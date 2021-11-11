МИД Белоруссии ответил на обвинения в ведении «гибридной войны» с ЕС

Белоруссия не ведет никакую «гибридную войну» против Евросоюза (ЕС) на белорусско-польской границе. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

Он уточнил, что все действия, которые в настоящее время можно наблюдать на границе, происходят не по вине Минска. По словам Макея, это «результат бездумной политики Европейского союза, связанный с разрушением государственности в ряде стран, связанный с тем, что они пригласили беженцев и заявили о том, что они готовы приютить их».

Министр также добавил, что на сегодняшний день ЕС радикально поменял данную политику для того, чтобы «наказать Белоруссию, обвиняя ее в ведении какой-то гибридной войны против Европейского союза».

«Помилуйте, какая гибридная война? Беларусь против полумиллиардного населения Европейского союза? Ни о какой войне здесь с нашей стороны речи нет и идти не может», — подчеркнул Макей в интервью «РИА Новости», опубликованном 11 ноября.

При этом министр подчеркнул, что Белоруссия заинтересована в скорейшем разрешении миграционного кризиса на границе с Польшей.

Накануне официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил об обеспокоенности ситуацией с мигрантами на белорусско-польской границе. В ООН отметили, что подобные ситуации не должны использоваться в политических целях.

В тот же день Польша направила Белоруссии предупреждение о возможном полном закрытии границы в случае, если Минск не прекратит «гибридную войну на границе». Днем ранее в стране заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. По утверждению премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, целью этой атаки является создание хаоса в Евросоюзе.

Вместе с тем в среду Макей отметил, что политика руководства некоторых западных стран в отношении Белоруссии является «безмозглой». Он уточнил, что миграционный кризис на восточных границах Евросоюза является угрозой, искусственно создаваемой НАТО.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась 8 ноября. Тогда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе с Польшей в лесу. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В ответ польские военные применяли слезоточивый газ. 9 ноября сообщалось, что две группы мигрантов смогли прорваться через колючую проволоку, все беженцы были задержаны и возвращены на территорию Белоруссии.