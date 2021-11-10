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В ООН призвали не использовать ситуацию на границе Белоруссии в политических целях

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Генсек ООН Антониу Гутерриш обеспокоен ситуацией с мигрантами на белорусско-польской границе, по его словам, подобные ситуации не должны использоваться в политических целях. Об этом заявил на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

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«Генсек ООН следит с беспокойством за ситуацией на белорусско-польской границе и вновь заявляет о важности обеспечения того, чтобы проблемы миграции решались в соответствии с гуманитарными принципами и международным правом», — приводит «РИА Новости» слова официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

Ранее в этот день Польша направила Белоруссии предупреждение о возможном полном закрытии границы в случае, если Минск не прекратит «гибридную войну на границе».

В свою очередь, ЕС попросил Россию использовать свое влияние на Белоруссию для решения проблемы с мигрантами, пытающимися попасть в страны союза. Как отметил представитель пресс-службы Еврокомиссии Петер Стано, на польско-белорусской границе находится более 10 тыс. военнослужащих, которые пытаются предотвратить проникновение нелегальных мигрантов на территорию Польши.

Глава Евросовета Шарль Мишель добавил, что Евросоюз солидарен с Польшей в связи с миграционным кризисом. По его словам, Брюссель рассмотрит возможность финансирования строительства инфраструктуры для защиты польской границы.

Накануне в Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. По утверждению премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, целью этой атаки является создание хаоса в Евросоюзе. Он также выразил уверенность в том, что происходящие события — часть политики России, которая якобы стоит за действиями президента Белоруссии.

Ситуация с мигрантами на белорусско-польской границе обострилась 8 ноября. Тогда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе с Польшей в лесу. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В ответ польские военные применяли слезоточивый газ. 9 ноября сообщалось, что две группы мигрантов смогли прорваться через колючую проволоку, все беженцы были задержаны и выдворены.

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