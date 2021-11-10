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ЕС попросил Москву повлиять на Минск для решения вопроса с мигрантами

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Евросоюз (ЕС) просит Россию использовать свое влияние на Белоруссию для решения проблемы с мигрантами, пытающимися попасть в страны ЕС. Об этом в ходе пресс-конференции 10 ноября заявил представитель пресс-службы Еврокомиссии Петер Стано.

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«Я повторю наш призыв от имени Евросоюза к России использовать своё влияние на Белоруссию, тесные связи между РФ и Белоруссией во многих сферах, чтобы [президент Белоруссии Александр] Лукашенко прекратил эту деятельность», — сказал он в ходе трансляции в Twitter.

Как он отметил, на польско-белорусской границе находятся более 10 тыс. военнослужащих, которые пытаются предотвратить проникновение нелегальных мигрантов на территорию Польши.

Как добавил глава Евросовета Шарль Мишель, Евросоюз солидарен с Польшей в связи с миграционным кризисом. По его словам, Брюссель рассмотрит возможность финансирования строительства инфраструктуры для защиты польской границы.

Ранее в этот день Варшава заявила о почти 600 попытках нелегального перехода границы беженцами. Отмечалось, что показатель несанкционированных пересечений польской границы за последние 24 часа оказался вдвое больше, чем днем ранее, когда было зафиксировано примерно 300 таких попыток.

Пограничный комитет Белоруссии в тот же день в свою очередь сообщил, что на границе была обнаружена группа курдских беженцев, которых избили сотрудники погранслужбы Польши. Уточнялось, что у всех пострадавших следы применения физического насилия.

Правительство Польши 10 ноября направило Белоруссии по дипломатическим и официальным каналам предупреждение о возможном полном закрытии границы. Такой сценарий учитывается, если Минск не прекратит «гибридную войну на границе», уточнил представитель польского кабмина Петр Мюллер.

В этот же день в Белоруссии увеличили состав дежурных сил противовоздушной обороны вдоль границы на западном и северо-западном направлениях.

Накануне многочисленная группа беженцев из Сирии, Ирака и Ирана выдвинулась со стороны Белоруссии к границе с Польшей. Дойдя до границы, мигранты пытались резать проволоку, а также использовали бревна, чтобы прорваться через ограждение. Для ликвидации дыр, пробитых в заборе, военные Польши образовали живой щит.

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