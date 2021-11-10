Белоруссия усилила состав дежурных сил ПВО на западе и северо-западе

В Белоруссии увеличен состав дежурных сил противовоздушной обороны вдоль границы на западном и северо-западном направлениях. Об этом 10 ноября сообщило Минобороны страны в Telegram.

«Вдоль государственной границы Беларуси как на западном, так и на северо-западном направлении Вооруженные Силы Беларуси нарастили состав дежурных сил противовоздушной обороны», — говорится в сообщении.

Также стало известно, что в среду отработаны практические вопросы взаимодействия в воздухе сил и средств, входящих в комплект единой региональной системы противовоздушной обороны Вооруженных Сил Белоруссии и России.

«Выполнены задачи патрулирования государственной границы в воздушном пространстве Республики Беларусь с привлечением двух самолетов ТУ-22М3 воздушно-космических сил России. Отработано взаимодействие с наземными пунктами управления. Самолеты ТУ-22М3 в расчетное время совершили посадку на аэродроме, базирующемся на территории России», — добавили в министерстве.

9 ноября многочисленная группа беженцев из Сирии, Ирака и Ирана выдвинулась со стороны Белоруссии к границе с Польшей. Дойдя до границы, мигранты пытались резать проволоку, а также использовали бревна, чтобы прорваться через ограждение. Для ликвидации дыр, пробитых в заборе, военные Польши образовали живой щит.

10 ноября депутат сейма Польши Януш Ковальский призвал Евросоюз ввести новые санкции против Минска и Москвы на фоне миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии. Он счел необходимым требовать новых антироссийских санкций от Вашингтона.

В этот же день правительство Польши направило Белоруссии по дипломатическим и официальным каналам предупреждение о возможном полном закрытии границы.

Также Германия и Польша констатировали, что не могут справиться с ситуацией на границе своими силами. Страны попросили Евросоюз оказать помощь в разрешении миграционного кризиса. Однако, по заявлению главы МИД России Сергея Лаврова, к России они не обращались.