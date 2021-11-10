В Польше призвали ввести санкции против РФ из-за кризиса на границе

Евросоюз должен ввести новые санкции против Минска и Москвы на фоне миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии. Об этом в среду, 10 ноября, написал в своем профиле в Twitter депутат сейма Польши Януш Ковальский.

По словам Ковальского, Варшава должна требовать от Брюсселя новых санкций в отношении России, например, на уголь.

«Польша не может позволить Евросоюзу сесть за стол переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным», — заявил парламентарий.

Также депутат считает необходимым требовать новых антироссийских санкций от Вашингтона. Если такие рестрикции будут введены, то у РФ «не будет денег, чтобы поддерживать Белоруссию», подчеркнул политик.

В тот же день Польша заявила о почти 600 попытках нелегального перехода границы беженцами. Отмечалось, что показатель несанкционированных пересечений польской границы за последние 24 часа оказался вдвое больше, чем днем ранее, когда было зафиксировано примерно 300 таких попыток.

Правительство Польши 10 ноября направило Белоруссии по дипломатическим и официальным каналам предупреждение о возможном полном закрытии границы. Такой сценарий учитывается, если Минск не прекратит «гибридную войну на границе», уточнил представитель польского кабмина Петр Мюллер.

В свою очередь министр национальной обороны страны Мариуш Блащак сообщил, что число солдат на границе с Белоруссией увеличено до 15 тыс.

Накануне многочисленная группа беженцев из Сирии, Ирака и Ирана выдвинулась со стороны Белоруссии к границе с Польшей. Дойдя до границы, мигранты пытались резать проволоку, а также использовали бревна, чтобы прорваться через ограждение. Для ликвидации дыр, пробитых в заборе, военные Польши образовали живой щит.

Президент Польши Анджей Дуда в тот же день предложил ввести санкции против тех авиакомпаний, которые доставляют мигрантов в Белоруссию.

Кроме того, МИД Польши призвал срочно ввести санкции против всех физических и юридических лиц, причастных, по мнению Варшавы, к организации ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией.