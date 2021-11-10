Польша увеличила до 15 тыс. число военных на границе с Белоруссией

Варшава увеличила до 15 тыс. число солдат на границе с Белоруссией. Об этом в среду, 10 ноября, сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в комментарии Польскому радио.

Блащак выразил признательность сотрудникам польской полиции, погранслужбы и военнослужащим, которые «защищают свое отечество».

По словам министра, одна из трудностей в проведении задержаний мигрантов на границе заключается в том, что нарушители двигаются в составе маленьких групп, передвижение которых сложно контролировать.

Накануне стало известно, что к охране границы страны были привлечены 13 тыс. польских солдат.

9 ноября многочисленная группа беженцев из Сирии, Ирака и Ирана выдвинулась со стороны Белоруссии к границе с Польшей. Дойдя до границы, мигранты пытались резать проволоку, а также использовали бревна, чтобы прорваться через ограждение. Для ликвидации дыр, пробитых в заборе, военные Польши образовали живой щит.

В тот же день две большие группы мигрантов прорвались через польскую границу. Также в Сети появились видео, на которых толпа мигрантов проломила ограждение на белорусско-польской границе.

Из-за ситуации на границе польский президент Анджей Дуда перенес зарубежный визит. 2 сентября в Польше ввели режим ЧС, который президент продлил 29 сентября еще на 60 дней.

9 сентября президент Венгрии Янош Адер предложил Польше помощь в построении забора вдоль границы. При этом отмечалось, что Польша приступила к строительству дополнительного забора из колючей проволоки высотой 2,5 м.