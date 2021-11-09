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Польша выступила за санкции против перевозящих мигрантов авиакомпаний

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Президент Польши Анджей Дуда предложил запретить полеты над странами Евросоюза самолетам тех авиакомпаний, которые доставляют мигрантов в Белоруссию. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

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«Президент предложил немедленно запретить возможность осуществления полетов в европейском небе тем авиакомпаниям, которые обеспечивают транспортировку мигрантов на территорию Белоруссии», — сказал он на заседании сейма, посвященного ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе.

Ранее в этот же день Моравецкий заявлял о самой жестокой атаке за 30 лет, которой подверглись безопасность и суверенитет Польши. По его словам, целью этой атаки является создание хаоса в Евросоюзе. Премьер-министр выразил уверенность в том, что власти Белоруссии целенаправленно стянули в свою страну тысячи мигрантов и заставили их отправиться на границу ЕС. Россия, по его мнению, стоит при этом за действиями президента Белоруссии Александра Лукашенко.

МИД Польши, в свою очередь, призвал срочно ввести санкции против всех физических и юридических лиц, причастных, по мнению Варшавы, к организации ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала утверждения премьер-министра Польши о причастности России к происходящему, заявив, что эти утверждения являются ложью.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко при этом отметил, что в ЕС работает мафиозная структура, обеспечивающая транзит беженцев с Ближнего Востока через Белоруссию.

Глава МВД Польши Мариуш Каминьский сообщал о том, что, по данным на 9 ноября, на границе Польши и Белоруссии находятся от 2 тыс. до 4 тыс. мигрантов. По его словам, около 1,5 тыс. из них 8 ноября пытались силой перейти польскую границу.

В тот же день в Минске заявили о стягивании польской военной техники к границе с Белоруссией.

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