Захарова назвала ложью обвинения в адрес Лукашенко из-за ситуации с мигрантами

Заявления о том, что ситуация на белорусско-польской границе является результатом гибридной спецоперации президента Белоруссии Александра Лукашенко, являются ложью. Об этом 9 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Всё началось с массированных публикаций и комментариев как журналистов, так и политологов и, что удивительно, официальных лиц того самого коллективного Запада, которые впрямую начали обвинять нашу страну в том, что мы стоим за этой, как они считают, некой гибридной операцией. [...] Делать вид, что это некая гибридная операция, которую проводит президент Белоруссии при якобы каких-то там поддержках, что это случайность, что это вырванная из контекста череда событий [...]. Это ложь», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее во вторник МИД Польши призвал срочно ввести санкции против всех физических и юридических лиц, причастных, по мнению Варшавы, к организации ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией. Президент Польши Анджей Дуда также рассказал о том, что несколько тысяч мигрантов пытались прорвать границу со стороны Белоруссии.

В этот же день белорусский президент заявил, что борьба против мигрантов на границе с Польшей с применением танков является шантажом. Помимо прочего, по его словам, в ЕС работает мафиозная структура, обеспечивающая транзит беженцев с Ближнего Востока через Белоруссию. Он также выразил мнение, что десятки транзитеров — это немцы и прежде всего поляки, а также украинцы и литовцы.

По словам Лукашенко, мигранты целенаправленно едут к тем, кто их ждет. Он отметил, что это четко организовано и Белоруссия является лишь отдельным этапом во всей цепи.

Также Лукашенко и российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на белорусско-польской границе. Стягивание на границу подразделений польских военных вызвало озабоченность глав государств.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию на границе напряженной и тревожной. Он заявил, что сложившийся кризис требует ответственного поведения всех сторон.

В настоящее время около 200 мигрантов из Сирии, Ирака и Ирана идут вдоль белорусско-польской границы в сторону Польши возле погранперехода Брузго. Ранее пограничная стража Польши сообщила, что с утра 9 ноября пункт пропуска «Кузница Белостокская» через границу с Белоруссией будет закрыт в связи с миграционным кризисом.