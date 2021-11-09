Лукашенко прокомментировал миграционный кризис на границе с Польшей

Борьба против мигрантов на границе с Польшей с использованием танков является шантажом. Об этом 9 ноября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Бороться сегодня против мигрантов «Леопардами» (танками. — Ред.)? Вы меня извините. Мы с вами, люди военные, понимаем, что такое сегодня вести войну с этими несчастными людьми на границе Польши, допустим, с Беларусью и выдвигать колонны танков. Ясно, что это какая-то тренировка или шантаж»,— сказал он в интервью главному редактору журнала «Национальная оборона» военному эксперту Игорю Коротченко, видео интервью опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

По словам Лукашенко, браться за оружие в современном мире, тем более в центре Европы, «смерти подобно».

Ранее во вторник Лукашенко и российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на белорусско-польской границе. В частности, озабоченность президентов вызвало стягивание на границу подразделений польских военных.

В этот же день в погранкомитете Белоруссии сообщили о выстрелах на польской стороне границы. По данным ведомства, против беженцев, которые пытаются проникнуть в Польшу, силовики уже применили слезоточивый газ. В погранкомитете добавили, что на польской стороне напротив лагеря беженцев расположилась цепь силовиков и находится боевая военная техника.

В свою очередь, президент Польши Анджей Дуда после совещания в Варшаве рассказал о том, что несколько тысяч мигрантов пытались прорвать границу со стороны Белоруссии. Он также рассказал, что уже обсудил ситуацию на границе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, а также коллегами из Эстонии, Литвы и Латвии.

Комментируя сложившуюся ситуацию, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об ответственности Запада в обострении ситуации на границе. По ее словам, именно западные страны спровоцировали кризис своими действиями на Ближнем Востоке.

Литва и Польша ранее неоднократно заявляли, что столкнулись с нелегальной миграцией с территории Белоруссии. 28 августа военнослужащие Польши установили колючую проволоку на границе для борьбы с нелегальным мигрантами. В Литве власти объявили экстремальную ситуацию и начали устанавливать стену.