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В Польше заявили о пребывании нескольких тысяч мигрантов на границе с Белоруссией

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В настоящий момент на границе Польши и Белоруссии находятся от 2 тыс. до 4 тыс. мигрантов. Такое заявление сделал, выступая 9 ноября на заседании сейма глава МВД Польши Мариуш Каминьский. Об этом сообщает польское издание Super Express.

«Около полутора тысяч человек пытались вчера силой прорвать границу польского государства, эти усилия были безрезультатны и будут безрезультатны, у нас есть достаточно сил и ресурсов, чтобы эффективно противостоять попыткам нелегального и насильственного пересечения нашей границы. Ситуация в настоящий момент такова, что непосредственно в приграничном поясе… находится около 2–4 тыс. нелегальных мигрантов», — сказал Каминьский.

Он также отметил, что около 1,5 тыс. из них 8 ноября пытались силой перейти польскую границу. При этом он добавил, что нельзя исключать очередную попытку мигрантов нелегально пересечь границу, причем она может состояться в ближайшие часы, а, возможно, и в ближайшие дни.

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В этой связи высказал свое мнение и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он считает, что за миграционным кризисом, возникшим на польско-белорусской границе, стоит президент Белоруссии Александр Лукашенко. Такое заявление политик сделал, выступая на внеочередном заседании сейма.

«Все отдаем себе отчет о том, что один человек, это Александр Лукашенко, привел специально десятки тысяч человек в Белоруссию, это Александр Лукашенко переносит эти группы людей, мигрантов, специально и иногда силой, у нас есть такая информация, на нашу восточную границу... И это Александр Лукашенко, который несет ответственность за то, чтобы эти люди вернулись в свои страны, туда, где им место», — сказал Моравецкий.

Ранее сегодня в Минске заявили о стягивании польской военной техники к границе с Белоруссией.

Также 9 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Евросоюзе работает некая мафиозная структура, обеспечивающая транзит беженцев с Ближнего Востока через Беларусь. Он отметил, что десятки «подкидывающих» людей транзитеров — это прежде всего поляки, немцы, а также украинцы и литовцы.

В этот же день Лукашенкообсудил ситуацию на белорусско-польской границе с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе телефонного разговора. В частности, озабоченность президентов вызвало стягивание на границу подразделений польских военных.

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