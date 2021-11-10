Лавров оценил сравнение Польшей ситуации на границе с событиями 1939 года

Заявления польской стороны о том, что силовики страны являются «первой линией фронта» на границе Польши и Белоруссии, как это было в 1939 году, неуместны. Об этом 10 ноября заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам коллеги МИД РФ и Белоруссии, транслируемой на странице в Twitter ведомства.

«Я очень надеюсь, что ответственные европейцы, особенно так называемые еврогранды, проявят свою волю и не позволят себя втягивать в бесконечную спираль (конфронтации), которая весьма и весьма опасна» — так прокомментировал он заявление Варшавы по миграционному кризису.

По словам Лаврова, ни Польша, ни Литва не обращались к Москве с вопросом посредничества в сложившейся ситуации.

«Они, по-моему, вообще ни к кому не обращаются, а просто наслаждаются собственной крутостью, делая такие громоподобные заявления, обвиняя Белоруссию, а заодно и Россию как стоящую за этими событиями в Республике Беларусь страну», — продолжил министр.

По мнению Лаврова, Варшава и Польша проявляют безнаказанность и проявление величия в любом вопросе.

Ранее в этот день депутат сейма Польши Януш Ковальский призвал Евросоюз ввести новые санкции против Минска и Москвы на фоне миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии. Он счел необходимым требовать новых антироссийских санкций от Вашингтона.

Правительство Польши 10 ноября направило Белоруссии по дипломатическим и официальным каналам предупреждение о возможном полном закрытии границы.

Накануне многочисленная группа беженцев из Сирии, Ирака и Ирана выдвинулась со стороны Белоруссии к границе с Польшей. Дойдя до границы, мигранты пытались резать проволоку, а также использовали бревна, чтобы прорваться через ограждение. Для ликвидации дыр, пробитых в заборе, военные Польши образовали живой щит.