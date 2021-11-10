В Польше призвали заблокировать полеты в Белоруссию из стран Ближнего Востока

Евросоюз должен обсудить блокаду полетов в Белоруссию из стран Ближнего Востока. Об этом в среду, 10 ноября, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает National Post.

«Мы должны говорить о том, чтобы заблокировать полеты из стран Ближнего Востока в Белоруссию», — сказал он после встречи с главой Евросовета Шарлем Мишелем в Варшаве.

Также Моравецкий добавил, что Польша настаивает на введении санкций в отношении авиакомпаний, в том числе белорусских, которые Варшава считает причастными к перевозке мигрантов.

«ЕС необходимо расширить санкции против Белоруссии», — подчеркнул польский премьер.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с врио канцлера Германии Ангелой Меркель, стороны обсудили ситуацию с беженцами на польско-белорусской границе. В ходе разговора политики выразили обеспокоенность гуманитарными последствиями миграционного кризиса.

В тот же день Польша заявила о почти 600 попытках нелегального перехода границы беженцами. Отмечалось, что показатель несанкционированных пересечений польской границы за последние 24 часа оказался вдвое больше, чем днем ранее, когда было зафиксировано примерно 300 таких попыток.

Правительство Польши 10 ноября направило Белоруссии по дипломатическим и официальным каналам предупреждение о возможном полном закрытии границы. Такой сценарий учитывается, если Минск не прекратит «гибридную войну на границе», уточнил представитель польского кабмина Петр Мюллер.

9 ноября в Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. По утверждению премьер-министра страны, целью этой атаки является создание хаоса в Евросоюзе. Он также выразил уверенность в том, что происходящие события — часть политики России, которая якобы стоит за действиями президента Белоруссии.

Кроме того, МИД Польши призвал срочно ввести санкции против всех физических и юридических лиц, причастных, по мнению Варшавы, к организации ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Известиями» указал на то, что в настоящее время никакого вмешательства РФ в ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и Польши не наблюдается.

Ситуация с мигрантами на белорусско-польской границе обострилась 8 ноября. Тогда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе с Польшей в лесу. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В ответ польские военные применяли слезоточивый газ. 9 ноября сообщалось, что две группы мигрантов смогли прорваться через колючую проволоку, все беженцы были задержаны и возвращены на территорию Белоруссии.