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В Госдуме заявили о невмешательстве России в миграционный кризис

Депутат Чепа заявил о невмешательстве России в миграционный кризис
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В настоящее время никакого вмешательства России в ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и Польши не наблюдается. Об этом в среду, 10 ноября, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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«Сегодня никакого вмешательства со стороны России не наблюдается, и, я думаю, [президент Белоруссии] Александр Григорьевич [Лукашенко] немножечко нагнетает обстановку, хотя она и непростая. Ситуация, которая складывается на белорусско-польской границе, может действительно осложнить отношения европейских стран с Белоруссией», — сказал он.

По словам депутата, также опасно и то, что на границе возможны провокации, а среди мигрантов могут оказаться и члены ИГ («Исламское государство», террористическая организация, запрещена в РФ). В связи с этим Чепа призвал следить за всей ситуацией очень внимательно и осторожно.

Накануне в Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. По утверждению премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, целью этой атаки является создание хаоса в Евросоюзе. Он также выразил уверенность в том, что происходящие события — часть политики России, которая якобы стоит за действиями Лукашенко. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что подобные обвинения переходят всякие границы.

На следующий день, 10 ноября Варшава направила Минску предупреждение о возможном полном закрытии границы. По словам представителя польского кабмина Петра Мюллера, такой сценарий учитывается, если Минск не прекратит «гибридную войну на границе».

Лукашенко в свою очередь отметил, что в ЕС работает мафиозная структура, обеспечивающая транзит беженцев с Ближнего Востока через Белоруссию. По его мнению, десятки транзитеров — это немцы и прежде всего поляки, а также украинцы и литовцы. Кроме того, белорусский лидер предупредил, что миграционный кризис при определенных условиях представлять угрозу для России.

Также 9 ноября Лукашенко вместе с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе телефонного разговора обсудил ситуацию на белорусско-польской границе. В частности, озабоченность президентов вызвало стягивание на границу подразделений польских военных.

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