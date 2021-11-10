МИД РФ ответил на обвинения Польши по миграционному кризису в адрес России

Обвинения Польши якобы в причастности России к миграционному кризису на границе с Белоруссией уже переходят всякие границы. Об этом 10 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в программе «Соловьев Live».

«Конечно, удивительно то, что мы слышим из Варшавы. Это, на мой взгляд, переходит все возможные рамки приличия и здравого смысла. Я говорю и об обвинениях в адрес нашей страны, и в целом об оценках ситуации, ведь невозможно же вот так, на голубом глазу, говорить неправду и откровенно врать»,— возмутилась она.

Ранее, 9 ноября, в Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. По утверждению премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, целью этой атаки является создание хаоса в Евросоюзе. Он также выразил уверенность в том, что происходящие события — часть политики России, которая якобы стоит за действиями президента Белоруссии Александра Лукашенко.

В тот же день МИД Польши призвал срочно ввести санкции против всех физических и юридических лиц, причастных, по мнению Варшавы, к организации ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией.

Комментируя слова польского премьера о якобы причастности России к происходящему, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эти утверждения являются ложью. По ее словам, за подобной дезинформацией стоит коллективный Запад.

Лукашенко в свою очередь отметил, что в ЕС работает мафиозная структура, обеспечивающая транзит беженцев с Ближнего Востока через Белоруссию. По его мнению, десятки транзитеров — это немцы и прежде всего поляки, а также украинцы и литовцы.

Также во вторник министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что в настоящее время Польша стягивает крупнокалиберную военную технику к границе. По словам главы ведомства, сейчас на государственной границе находится более 2 тыс. обездоленных людей, среди которых есть женщины и дети.