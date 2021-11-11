«Аэрофлот» опроверг данные о причастности к перевозке мигрантов

Информация об участии «Аэрофлота» в организации массовой перевозки мигрантов на территорию Белорусии не соответствует действительности. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщили в пресс-службе перевозчика.

В компании указали, что не осуществляет регулярных рейсов в Сирию, Ирак и по маршруту Стамбул-Минск.

Ранее в этот день сообщалось, что власти Евросоюза обсуждают возможность введения санкций против авиакомпании «Аэрофлот» в рамках нового пакета ограничительных мер против Белоруссии из-за миграционного кризиса на границе с Польшей.

Ранее в этот день первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что в случае санкций против «Аэрофлота» Россия может рассмотреть вопрос о запрете пролета западных авиакомпаний над территорией страны. По его словам, российская сторона также может ввести аналогичные санкции в отношении должностных лиц западных авиакомпаний.

Накануне стало известно, что власти Евросоюза (ЕС) обсуждают санкции против «Аэрофлота» в рамках нового санкционного пакета в отношении Белоруссии на фоне миграционного кризиса.

При этом о том, что возможные санкции ЕС против Белоруссии из-за ситуации с беженцами на границе с Польшей могут затронуть авиакомпании, рассказал 10 ноября глава МИД Австрии Михаэль Линхарт. По его словам, отправка людей к границе является нарушением прав человека и шантажом.

За два дня до этого издание Bild сообщило, что «Аэрофлот» и Turkish Airlines якобы участвуют в перевозке мигрантов из Белоруссии в Германию.

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