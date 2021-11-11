Bloomberg узнал о возможных санкциях против «Аэрофлота» из-за Белоруссии

Власти Евросоюза (ЕС) обсуждают санкции против российской компании «Аэрофлот» в рамках нового санкционного пакета в отношении Белоруссии на фоне миграционного кризиса. Об сообщил в среду, 10 ноября, Bloomberg.

Отмечается, что санкции могут быть объявлены США и Великобританией в начале декабря как против «Аэрофлота», так и в отношении турецкой авиакомпании Turkish Airlines.

По информации издания Politico, пакет санкций ЕС будет включать разделы, касающиеся введения ограничений против ответственных за приток нелегальных мигрантов, а также виновных в нарушениях прав человека в Белоруссии. Сообщается, что в качестве правового основания для введения санкций ЕС планирует добавить новую категорию — «торговля людьми».

8 ноября издание Bild сообщило, что «Аэрофлот» и Turkish Airlines участвуют в перевозке мигрантов из Белоруссии в Германию.

О том, что возможные санкции ЕС против Белоруссии из-за ситуации с беженцами на границе с Польшей могут затронуть авиакомпании, сообщал 10 ноября глава МИД Австрии Михаэль Линхарт. По его словам, отправка людей к границе является нарушением прав человека и шантажом.

В тот же день Польша заявила о почти 600 попытках нелегального перехода границы беженцами.

Правительство Польши 10 ноября направило Белоруссии по дипломатическим и официальным каналам предупреждение о возможном полном закрытии границы.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась в понедельник, 8 ноября, когда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе с Польшей в лесу. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Европейского союза. В ответ на это польские военные применяли слезоточивый газ. Однако уже 9 ноября две группы мигрантов смогли прорваться через колючую проволоку, все беженцы были задержаны и возвращены на территорию Белоруссии.