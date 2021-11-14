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На Украине пригрозили уничтожать мигрантов при попытке перейти границу

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Военнослужащие 61-й отдельной пехотной егерской бригады (ОПЕБр), которая входит в состав Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ), будут уничтожать нелегальных мигрантов на белорусской границе, если те попытаются прорваться на Украину. Об этом 14 ноября сообщила пресс-служба бригады в Facebook.

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«Сообщаем вам, что в настоящее время, подразделения 61-й ОПЕБр выполняют свои задачи вдоль участка государственной границы с Белоруссией и ни один так называемый мигрант, а также другие лица, которые могут маскироваться под мигрантов, не попадут на территорию Украины. Они просто будут уничтожены нашими подразделениями», — говорится в заявлении.

В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Telegram, что у украинцев «рука набита» уничтожать.

«Правильно, Украина — не Россия, це Европа»,— заключила дипломат.

Ранее, 12 ноября, глава МВД Украины Денис Монастырский сообщил, что страна усилит границу с Белоруссией подразделениями военнослужащих и полицейских. Он заявил, что на границе также будет работать авиация МВД — 15 вертолетов. Также отмечалось, что дополнительные силы будут базироваться «на направлениях потенциального движения незаконных мигрантов» из соседней Белоруссии.

В тот же день беженцы на польско-белорусской границе разбили лагерь. Белорусские силовики привезли на базу продукты, в очередь за которыми выстроились дети и женщины. Каждый день количество мигрантов на границе увеличивается. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил военным установить в лагере беженцев палатки, где будут кормить детей и распределять гуманитарную помощь.

11 ноября на Украине начались военные учения, посвященные защите государственных границ от возможного наплыва мигрантов, а также противодействию другим возможным гибридным угрозам. Учения проходят в Волынской области, где проверят готовность границ к возможному вторжению беженцев.

В миграционном кризисе европейские страны винят белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев. ЕС обсуждает расширение санкций против Белоруссии. Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза 12 ноября сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис на польско-белорусской границе.

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