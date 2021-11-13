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Лукашенко поручил установить в лагере беженцев палатки для кормления детей
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Лукашенко поручил установить в лагере беженцев палатки для кормления детей

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил военным установить в лагере беженцев палатки, где будут кормить детей и распределять гуманитарную помощь. Об этом в субботу, 13 ноября, сообщает близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул Первого».

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«Сегодня с самого утра от президента поступила команда: военные организуют палатки, где будет собираться вместе вся поступающая помощь. Там же будут кормить детей и равномерно распределять помощь среди остальных беженцев», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что «ответственные к выполнению задачи уже приступили».

Отмечается, что в четверг Лукашенко предложил перевезти детей в санатории, подготовить для этого всё необходимое.

«Но беженцы попросили детей не забирать, а помочь им прямо там, на границе. Элементарно накормить», — подчеркивается в сообщении.

Ранее в этот день около 100 мигрантов перешли на территорию Польши и находятся у ограждения из колючей проволоки.

12 ноября на границе беженцы разбили лагерь. Корреспондент «Известий» сообщил, что белорусские силовики привезли на базу продукты, в очередь за которыми выстроились дети и женщины. Каждый день число мигрантов на границе увеличивается.

В тот же день через ограду на приграничном с Польшей контрольно-пропускном пункте КПП «Брузги» прорвалась группа мигрантов, однако впоследствии их задержали пограничники Польши. Также группа женщин с детьми пыталась нелегально пересечь польско-белорусскую границу, их действия также были пресечены.

За последние дни ситуация на границе Польши и Белоруссии серьезно обострилась. 8 ноября многочисленная группа вторглась на границу Белоруссии и Польши в лесной полосе, пытаясь попасть на территорию Евросоюза. Польские власти отказались пускать беженцев и стянули к границе крупнокалиберную военную технику.

В миграционном кризисе европейские страны винят белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев. ЕС обсуждает расширение санкций против Белоруссии.

Зампредседателя комиссии белорусского парламента по международным делам Олег Гайдукевич призвал Польшу принять беженцев, прорвавшихся через границу, а также всех, кто остался рядом с ней.

В свою очередь Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис на польско-белорусской границе.

При этом постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков заявил, что Польша и Литва используют ситуацию с мигрантами для того, чтобы получить дополнительное финансирование от ЕС. По его словам, именно западные страны должны нести всю полноту ответственности за людей, которые массово бегут из разрушенных Западом государств.

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