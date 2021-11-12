Опубликовано видео прорыва мигрантов в Польшу из Белоруссии

Группа мигрантов, прорвавшаяся через ограду на приграничном с Польшей контрольно-пропускном пункте КПП «Брузги», начала движение вдоль польского заграждения. В данный момент беженцы задержаны. Соответствующие кадры опубликовало 12 ноября минобороны Польши в Twitter.

Группа мигрантов прорвалась в Польшу утром в пятницу. Беженцы повредили ограждение из колючей проволоки у пункта пропуска «Брузги». Отмечалось, что польская полиция снимала всё на видео.

На опубликованных кадрах можно заметить, как мигранты передвигаются вдоль польского заграждения. Многие из беженцев громко кричат.

При этом корреспондент Gazeta.pl отмечает, что внешний вид мужчин-мигрантов не указывает на то, что они несколько ночей провели в стихийном лагере. В настоящий момент, по данным минобороны Польши, беженцы были задержаны польской армией, пограничником и полицией.

Ранее в этот день пресс-секретарь Подляского отделения пограничной охраны Польши Катажина Зданович заявила, что число мигрантов, которые пытаются перейти польско-белорусскую границу, увеличивается. Зданович также отметила, что на данный момент в разбитом мигрантами лагере могут находиться уже не 800, а порядка тысячи человек.

В этот же день группа женщин с детьми пыталась нелегально пересечь польско-белорусскую границу. По данным польских силовиков, действия беженок с Ближнего Востока были пресечены.

Также 12 ноября «Известия» сообщили, что белорусские силовики привезли продукты в лагерь беженцев, разбитый на белорусско-польской границе. На кадрах видны дети и женщины, которые стоят в толпе в надежде получить еду. При этом журналист отметил, что каждый день число мигрантов на границе увеличивается, отметил журналист.

Ситуация с нелегальными мигрантами на границе Польши и Белоруссии накалилась 8 ноября, когда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе с Польшей в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза.