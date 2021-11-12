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Опубликовано видео прорыва мигрантов в Польшу из Белоруссии

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Группа мигрантов, прорвавшаяся через ограду на приграничном с Польшей контрольно-пропускном пункте КПП «Брузги», начала движение вдоль польского заграждения. В данный момент беженцы задержаны. Соответствующие кадры опубликовало 12 ноября минобороны Польши в Twitter.

Группа мигрантов прорвалась в Польшу утром в пятницу. Беженцы повредили ограждение из колючей проволоки у пункта пропуска «Брузги». Отмечалось, что польская полиция снимала всё на видео.

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На опубликованных кадрах можно заметить, как мигранты передвигаются вдоль польского заграждения. Многие из беженцев громко кричат.

При этом корреспондент Gazeta.pl отмечает, что внешний вид мужчин-мигрантов не указывает на то, что они несколько ночей провели в стихийном лагере. В настоящий момент, по данным минобороны Польши, беженцы были задержаны польской армией, пограничником и полицией.

Ранее в этот день пресс-секретарь Подляского отделения пограничной охраны Польши Катажина Зданович заявила, что число мигрантов, которые пытаются перейти польско-белорусскую границу, увеличивается. Зданович также отметила, что на данный момент в разбитом мигрантами лагере могут находиться уже не 800, а порядка тысячи человек.

В этот же день группа женщин с детьми пыталась нелегально пересечь польско-белорусскую границу. По данным польских силовиков, действия беженок с Ближнего Востока были пресечены.

Также 12 ноября «Известия» сообщили, что белорусские силовики привезли продукты в лагерь беженцев, разбитый на белорусско-польской границе. На кадрах видны дети и женщины, которые стоят в толпе в надежде получить еду. При этом журналист отметил, что каждый день число мигрантов на границе увеличивается, отметил журналист.

Ситуация с нелегальными мигрантами на границе Польши и Белоруссии накалилась 8 ноября, когда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе с Польшей в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза.

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