Погранохрана Польши заявила о росте числа мигрантов на границе с Белоруссией

Число мигрантов, которые пытаются перейти польско-белорусскую границу, увеличивается. Об этом на брифинге 12 ноября сообщила журналистам пресс-секретарь Подляского отделения пограничной охраны Польши Катажина Зданович.

«Число беженцев на границе растет. Мы отчетливо видим это по лагерю в Кузнице», — сказала она.

Зданович также отметила, что на данный момент в разбитом мигрантами лагере могут находиться уже не 800, а порядка тысячи человек. По ее словам, в общей сложности вблизи границы Польши и Белоруссии могут быть рассредоточены до 4 тыс. беженцев с Ближнего Востока.

Ранее в пятницу стало известно, что группа мигрантов прорвалась в Польшу из Белоруссии на контрольно-пропускном пункте «Брузги». Уточняется, что беженцы повредили ограждение из колючей проволоки у КПП и в настоящее время движутся вдоль польского заграждения. Польская сторона пока не подтвердила эту информацию.

В этот же день группа женщин с детьми пыталась нелегально пересечь польско-белорусскую границу. По данным польских силовиков, действия беженок с Ближнего Востока были пресечены.

Также 12 ноября «Известия» сообщили, что белорусские силовики привезли продукты в лагерь беженцев, разбитый на белорусско-польской границе. На кадрах видны дети и женщины, которые стоят в толпе в надежде получить еду. При этом журналист отметил, что каждый день число мигрантов на границе увеличивается, отметил журналист.

В свою очередь постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков заявил, что Польша и Литва используют ситуацию с мигрантами на границе с Белоруссией для того, чтобы получить дополнительное финансирование от Евросоюза (ЕС). По его мнению, Запад должен нести всю полноту ответственности за людей, которые массово бегут из разрушенных им государств.

Накануне президент Польши Анджей Дуда заявил, что силовики находятся в боеготовности из-за мигрантов. Он добавил, что находится в постоянном контакте с партнерами из НАТО и ЕС, а позиция Польши пользуется там «полной поддержкой и пониманием». При этом секретарь польского МИДа Лукаш Ясина отметил отсутствие планов пустить мигрантов в Евросоюз.

12 ноября стало известно, что авиакомпания Turkish Airlines решила не брать на борт своих самолетов, летающих в Минск, граждан Ирака, Сирии и Йемена на фоне ситуации с мигрантами в Белоруссии. Кроме того, национальная белорусская компания «Белавиа» приняла аналогичное решение.

Известно, что сейчас Евросоюз обсуждает расширение санкций против Белоруссии из-за миграционного кризиса на границе с Польшей. В Минске же подчеркивают, что не имеют отношения к кризису с мигрантами и именно европейская политика привела к такому положению дел.