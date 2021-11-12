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В Белоруссии назвали цель Польши и Литвы в ситуации с мигрантами

Постпред Белоруссии при ООН Рыбаков: Польша и Литва хотят получить допфинансирование от ЕС
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Польша и Литва используют ситуацию с мигрантами на границе с Белоруссией для того, чтобы получить дополнительное финансирование от Евросоюза. Об этом заявил постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.

«Мы считаем, что именно западные страны «инструментализировали» эту самую миграцию, потому что уничтожили государственность, экономику, инфраструктуру в отдельных странах, образ жизни там», — отметил Рыбаков.

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По его словам, именно западные страны должны нести всю полноту ответственности за людей, которые массово бегут из разрушенных Западом государств.

«Польша и Литва, с нашей точки зрения, как раз используют ситуацию вокруг мигрантов максимально в своих интересах просто как предлог для выкачивания из Евросоюза дополнительных денег и для оправдания своей антимигрантской политики и многочисленных нарушений своих международных обязательств», — подчеркнул Рыбаков в беседе с «РИА Новости», опубликованной 12 ноября.

Кроме того, постпред обратил внимание на причину подобных решений. По его словам, она заключается в том, что за счет демонизации Белоруссии Польша и Литва «пытаются повысить свою значимость и свою роль в европейской и международной политике». При этом, по его словам, Минск ждет от ЕС первого шага в решении проблемы с мигрантами.

Ранее в этот день замглавы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс сообщила, что диалог между Евросоюзом и официальным Минском с целью разработки дорожной карты может стать выходом из ситуации с мигрантами на границе. По ее словам, к решению проблемы должны подключиться верховные комиссары ООН по правам человека и по делам беженцев.

11 ноября президент Польши Анджей Дуда заявил, что силовики находятся в боеготовности из-за мигрантов. Он добавил, что находится в постоянном контакте с партнерами из НАТО и ЕС, а позиция Польши пользуется там «полной поддержкой и пониманием». В тот же день пресс-секретарь польского МИДа Лукаш Ясина отметил отсутствие планов пустить мигрантов в Евросоюз.

При этом также в четверг Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис на польско-белорусской границе. Подписавшиеся под общим заявлением страны заявили о готовности обсуждать меры в отношении помогающих Минску отправлять мигрантов в ЕС.

Во вторник, 9 ноября, в Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. Как сказал премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, цель этой атаки — создание хаоса в Евросоюзе. По его словам, происходящие события — часть политики России, которая, на его взгляд, стоит за действиями президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Ситуация с нелегальными мигрантами на границе Польши и Белоруссии накалилась 8 ноября, когда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе с Польшей в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза.

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