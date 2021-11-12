В Минске предложили Евросоюзу выход из ситуации с мигрантами на границе

Диалог между Евросоюзом и официальным Минском с целью разработки дорожной карты может стать выходом из ситуации с мигрантами на границе. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщила замглавы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс.

«Как выйти из этой ситуации? Мне кажется, руководителям сопредельных государств, Польши, Литвы, а также иных государств Евросоюза необходимо начать вести диалог с официальными представителями, руководством Республики Беларусь на предмет выстраивания дорожной карты, чтобы не допустить ухудшения ситуации», — сказала она в интервью телеканалу ОНТ.

Чуприс отметила, что это также помогло бы преодолеть возможные крайне негативные последствия, которые могут повлечь человеческие жертвы.

Кроме того, дорожная карта позволила бы объединить усилия для помощи мигрантам. По ее словам, к решению проблемы должны подключиться верховные комиссары ООН по правам человека и по делам беженцев.

Также Чуприс призвала дать правовую оценку действиям польских силовиков в отношении беженцев.

Пограничники Белоруссии неоднократно сообщали о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

После обострения ситуации Минск отмечал, что польские пограничники оказывают давление на беженцев, не пускают к ним представителей СМИ и правозащитников, а также применяют слезоточивый газ.

11 ноября в телеобращении президент Польши Анджей Дуда заявил, что силовики находятся в боеготовности из-за мигрантов. Он добавил, что находится в постоянном контакте с партнерами из НАТО и ЕС, а позиция Польши пользуется там «полной поддержкой и пониманием». В тот же день пресс-секретарь польского МИДа Лукаш Ясина заявил об отсутствии планов пустить мигрантов в Евросоюз.

К 8 ноября многочисленная группа беженцев прибыла к границе Белоруссии и Польши. Мигранты свернули в лесополосу, пытаясь попасть на территорию Евросоюза. Польские власти отказались пускать их и стянули к границе военную технику.

У заграждений на белорусско-польской границе продолжают находиться более 2 тыс. беженцев, в том числе женщины и маленькие дети.

По утверждению премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, власти Белоруссии целенаправленно стянули в свою страну тысячи мигрантов и заставили их отправиться на границу ЕС. Цель этой атаки, по его мнению, — создание хаоса в Евросоюзе. Минск категорически отвергает обвинения в создании кризиса, указывая, что именно действия ЕС привели к коллапсу.