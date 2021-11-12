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Президент Польши пообщался с военными на границе с Белоруссией

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Президент Польши Анджей Дуда прибыл на границу с Белоруссией, где сейчас находятся тысячи мигрантов, сообщили в канцелярии президента 11 ноября.

Дуда встретился с офицерами пограничной службы, полиции и военнослужащими, охраняющими границу с Беларусией. Он принял участие в брифинге с офицерами и солдатами, выезжающими на ночное патрулирование границы, и пожелал им благополучной службы.

«Я постоянно с вами. Я всегда буду следить за вашими делами как президент», — заявил он.

Ранее в четверг в телеобращении Дуда заявил, что силовики находятся в боеготовности из-за мигрантов. Он подчеркнул, что находится в постоянном контакте с партнерами из НАТО и ЕС, а позиция Польши пользуется там «полной поддержкой и пониманием».

Кроме того пресс-секретарь польского МИДа Лукаш Ясина заявил об отсутствии планов пустить мигрантов в Евросоюз.

Во вторник, 9 ноября, в Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. Как сказал премьер-министра страны Матеуш Моравецкий, цель этой атаки — создание хаоса в Евросоюзе. По его словам, происходящие события — часть политики России, которая, на его взгляд, стоит за действиями президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Ситуация с нелегальными мигрантами на границе Польши и Белоруссии накалилась 8 ноября, когда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе с Польшей в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза.

У заграждений на белорусско-польской границе продолжают находиться более двух тысяч беженцев, в том числе женщины и маленькие дети, сообщил 11 ноября Государственный пограничный комитет Республики Беларусь.

Отмечается, что в течение четверга к стихийному лагерю продолжали прибывать небольшие группы общей численностью приблизительно 200 человек.

В Госпогранкомитете указали, что ситуация по-прежнему носит напряженный характер и усложняется неблагоприятными погодными условиями, а также нехваткой воды, еды. Все это, уточняется, создает угрозу здоровью людей в лагере.

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