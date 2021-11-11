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Госпогранкомитет Белоруссии оценил ситуацию на границе с Польшей

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У заграждений на белорусско-польской границе продолжает находиться более двух тысяч беженцев, в том числе женщины и маленькие дети, сообщил 11 ноября Государственный пограничный комитет Республики Беларусь.

Отмечается, что в течение четверга к стихийному лагерю продолжали прибывать небольшие группы общей численностью приблизительно 200 человек.

В Госпогранкомитете указали, что ситуация по-прежнему носит напряженный характер и усложняется неблагоприятными погодными условиями, а также нехваткой воды, еды. Все это, уточняется, создает угрозу здоровью людей в лагере.

При этом сообщается об оказанной медицинской помощи двум женщинам, которые получили переохлаждение и травмы головы, а также ребенку, у которого также были обнаружены признаки переохлаждения.

В ведомстве добавили, что информация о гибели некоторых беженцев в лагере не соответствует действительности.

В этот же день министр обороны Латвии Артис Пабрикс сообщил об отказе стран Балтии и Польши принимать мигрантов из Белоруссии.

В четверг также пресс-секретарь польского МИДа Лукаш Ясина заявил об отсутствии планов пустить мигрантов в Евросоюз.

Во вторник, 9 ноября, в Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. Как сказал премьер-министра страны Матеуш Моравецкий, цель этой атаки — создание хаоса в Евросоюзе. По его словам, происходящие события — часть политики России, которая, на его взгляд, стоит за действиями президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Ситуация с нелегальными мигрантами на границе Польши и Белоруссии накалилась 8 ноября, когда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе с Польшей в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза.

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