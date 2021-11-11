Прямой эфир
Мир
Министр обороны Латвии заявил об отказе в приеме мигрантов из Белоруссии
Мир
В Германии заявили о необходимости диалога с Россией
Мир
В Крыму заявили о готовности нейтрализовать провокации в Черном море
Мир
Два российских Ту-160 провели полет над Белоруссией
Мир
Более половины украинцев выступили за роспуск Верховной рады
Экономика
В России началось оформление электронных сертификатов для льготников
Мир
ЕС продлил санкции за буровые работы Турции в Средиземноморье
Общество
Синоптик предупредил москвичей о снегопадах и морозе
Мир
В лагере мигрантов на белорусско-польской границе произошла давка
Общество
В ГД поддержали идею введения QR-кодов в транспорте и магазинах

Министр обороны Латвии заявил об отказе в приеме мигрантов из Белоруссии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс сообщил о том, что страны Балтии и Польша не собираются принимать мигрантов из Белоруссии. Об этом 11 ноября сообщает ТАСС.

По словам Пабрикса, Латвия, Литва, Эстония, а также Польша не примут мигрантов, стремящихся попасть в эти страны с территории Белоруссии.

Позади — Минск: как живут беженцы на границе Белоруссии и Польши
«Известия» побывали в миграционном лагере, из-за которого между республиками разгорелся конфликт

«Балтийские государства и Польша ни в какой мере не будут этих мигрантов принимать. Мы этого делать не будем», — сказал он.

Ранее 11 ноября пресс-секретарь польского МИДа Лукаш Ясина заявил об отсутствии планов пустить мигрантов в Евросоюз.

10 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Варшава и Вильнюс не обращались к Москве с тем, чтобы помочь решить миграционный кризис на границе с Белоруссией.

9 ноября в Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. По заявлению премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, цель этой атаки — создание хаоса в Евросоюзе. Также он выразил уверенность в том, что происходящие события — часть политики России, которая, на его взгляд, стоит за действиями президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии накалилась 8 ноября. Тогда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе с Польшей в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза.

Польские военные применяли слезоточивый газ. В тот же день сообщалось, что две группы мигрантов прорвались через колючую проволоку, все беженцы были задержаны и возвращены на территорию Белоруссии.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021