Министр обороны Латвии заявил об отказе в приеме мигрантов из Белоруссии

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс сообщил о том, что страны Балтии и Польша не собираются принимать мигрантов из Белоруссии. Об этом 11 ноября сообщает ТАСС.

По словам Пабрикса, Латвия, Литва, Эстония, а также Польша не примут мигрантов, стремящихся попасть в эти страны с территории Белоруссии.

«Балтийские государства и Польша ни в какой мере не будут этих мигрантов принимать. Мы этого делать не будем», — сказал он.

Ранее 11 ноября пресс-секретарь польского МИДа Лукаш Ясина заявил об отсутствии планов пустить мигрантов в Евросоюз.

10 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Варшава и Вильнюс не обращались к Москве с тем, чтобы помочь решить миграционный кризис на границе с Белоруссией.

9 ноября в Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. По заявлению премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, цель этой атаки — создание хаоса в Евросоюзе. Также он выразил уверенность в том, что происходящие события — часть политики России, которая, на его взгляд, стоит за действиями президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии накалилась 8 ноября. Тогда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе с Польшей в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза.

Польские военные применяли слезоточивый газ. В тот же день сообщалось, что две группы мигрантов прорвались через колючую проволоку, все беженцы были задержаны и возвращены на территорию Белоруссии.