Женщины с детьми попытались пересечь польско-белорусскую границу
Группа женщин с детьми пыталась нелегально пересечь польско-белорусскую границу. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщила полиция Подляского воеводства.
«Вчера около 20:00 (22:00 мск) в районе Кузницы белорусские военные с применением силы пытались протолкнуть на польскую сторону 35 человек», — в эфире Польского телевидения заявил пресс-секретарь полиции Томаш Крупа.
Он отметил, что в основном это были дети и женщины. По данным силовиков, действия беженок с Ближнего Востока были пресечены.
Ранее в пятницу «Известия» сообщили, что белорусские силовики привезли продукты в лагерь беженцев, разбитый на белорусско-польской границе. На кадрах видны дети и женщины, которые стоят в толпе в надежде получить еду. При этом журналист отметил, что каждый день число мигрантов на границе увеличивается, отметил журналист.
Ранее в пятницу постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков заявил, что Польша и Литва используют ситуацию с мигрантами на границе с Белоруссией для того, чтобы получить дополнительное финансирование от Евросоюза. По его мнению, Запад должен нести всю полноту ответственности за людей, которые массово бегут из разрушенных им государств.
Накануне после празднования Дня национальной независимости президент Польши Анджей Дуда выезжал в приграничные районы. Он встретился с военными и полицейскими, охраняющими границу.
11 ноября Дуда заявил, что силовики находятся в боеготовности из-за мигрантов. Он добавил, что находится в постоянном контакте с партнерами из НАТО и ЕС, а позиция Польши пользуется там «полной поддержкой и пониманием». В тот же день пресс-секретарь польского МИДа Лукаш Ясина отметил отсутствие планов пустить мигрантов в Евросоюз.
Накануне Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза сошлись во мнении, что Минск искусственно создал миграционный кризис на польско-белорусской границе.
ЕС в настоящий момент обсуждает расширение санкций против Белоруссии из-за миграционного кризиса на границе с Польшей.