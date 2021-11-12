Появились кадры из лагеря беженцев на границе Польши и Белоруссии

Белорусские силовики привезли продукты в лагерь беженцев, разбитый на белорусско-польской границе. Об этом с места событий 12 ноября сообщил корреспондент «Известий».

По его словам, силовики раздают беженцам из стран Ближнего Востока еду из автомобилей. При этом мигрантов так много, что в целях порядка белорусские правоохранители устанавливают оцепление и формируют очереди.

«Только что приехала одна машина, привезла еду. Ее довольно быстро раздали, потому что беженцев с каждым днем становится все больше», — рассказал журналист.

При этом на опубликованном видео толпа продолжает следовать за машиной. Как уточнил корреспондент, продукты уже раздали, но нелегалы продолжают идти за автомобилем в надежде, что в ней что-то осталось.

Ранее в этот день постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков заявил, что Польша и Литва используют ситуацию с мигрантами на границе с Белоруссией для того, чтобы получить дополнительное финансирование от Евросоюза. По его мнению, Запад должен нести всю полноту ответственности за людей, которые массово бегут из разрушенных им государств.

Ранее в этот день замглавы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс сообщила, что диалог между Евросоюзом и официальным Минском с целью разработки дорожной карты может стать выходом из ситуации с мигрантами на границе.

11 ноября президент Польши Анджей Дуда заявил, что силовики находятся в боеготовности из-за мигрантов. Он добавил, что находится в постоянном контакте с партнерами из НАТО и ЕС, а позиция Польши пользуется там «полной поддержкой и пониманием». В тот же день пресс-секретарь польского МИДа Лукаш Ясина отметил отсутствие планов пустить мигрантов в Евросоюз.

ЕС в настоящий момент обсуждает расширение санкций против Белоруссии из-за миграционного кризиса на границе с Польшей.