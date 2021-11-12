В Turkish Airlines подтвердили решение по рейсам для граждан Ирака, Сирии и Йемена

Авиакомпания Turkish Airlines подтвердила решение не брать на борт своих самолетов, летающих в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена на фоне ситуации с мигрантами в Белоруссии.

«На рейсы нашей авиакомпании в Минск принимаются граждане Ирака, Сирии и Йемена только с дипломатическими паспортами или имеющие вид на жительство в Белоруссии», — сообщил «РИА Новости» представитель авиакомпании 12 ноября.

Кроме того, национальная компания «Белавиа» приняла аналогичное решение.

«В соответствии с решением компетентных органов Турции с 12 ноября граждане Ирака, Сирии, Йемена не будут приниматься к перевозке на рейсах, следующих из Турции в Беларусь», — говорится в сообщении пресс-службы компании, размещенном на ее сайте.

Днем ранее о том, что Turkish Airlines пообещала не брать на борт своих самолетов граждан Ирака, Сирии и Йемена сообщил представитель канцелярии президента Польши Якуб Кумох.

В этот же день пресс-служба «Аэрофлота» опровергла информацию о том, что компания участвует и содействует в организации массовой перевозки мигрантов в Белоруссию. В подтверждении слов отмечалось, что транзитное движение граждан Ирана, Ирака, Сирии через территорию РФ на территорию Белоруссии затруднено, поскольку требует получения транзитных виз РФ.

В четверг сообщалось, что власти Евросоюза обсуждают возможность введения санкций против авиакомпании «Аэрофлот» в рамках нового пакета ограничительных мер против Белоруссии из-за миграционного кризиса на границе с Польшей.

При этом первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что в случае санкций против «Аэрофлота» Россия может рассмотреть вопрос о запрете пролета западных авиакомпаний над территорией страны. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал безумными идеями обвинения в сторону «Аэрофлота».

9 ноября сотни нелегальных мигрантов из Сирии, Ирака и Ирана начали движение вдоль белорусско-польской границы в сторону Польши возле погранперехода Брузги. После этого в Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась 8 ноября. Тогда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе с Польшей в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза.