В Совфеде прокомментировали сведения о возможных санкциях против «Аэрофлота»

В случае санкций против «Аэрофлота» Россия может рассмотреть вопрос о запрете пролета западных авиакомпаний над территорией страны. Об этом сообщил в четверг, 11 ноября, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «РИА Новости».

«Аэрофлот» здесь не при чем. Они любой ценой пытаются «укусить» Россию», — сказал парламентарий.

При этом, по его словам, РФ введет аналогичные санкции против их компаний, которые «очень сильно зависят от России в силу ее географического положения».

Парламентарий также отметил, что если западные санкции коснутся отдельных должностных лиц в «Аэрофлоте», то российская сторона также может ввести аналогичные санкции в отношении должностных лиц западных авиакомпаний.

Накануне стало известно, что власти Евросоюза (ЕС) обсуждают санкции против «Аэрофлота» в рамках нового санкционного пакета в отношении Белоруссии на фоне миграционного кризиса.

При этом о том, что возможные санкции ЕС против Белоруссии из-за ситуации с беженцами на границе с Польшей могут затронуть авиакомпании, рассказал 10 ноября глава МИД Австрии Михаэль Линхарт. По его словам, отправка людей к границе является нарушением прав человека и шантажом.

За два дня до этого издание Bild сообщило, что «Аэрофлот» и Turkish Airlines якобы участвуют в перевозке мигрантов из Белоруссии в Германию.

Вместе с тем Польша 10 ноября направила Белоруссии предупреждение о возможном полном закрытии границы в случае, если Минск не прекратит «гибридную войну на границе». Днем ранее в стране заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. По утверждению премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, целью этой атаки является создание хаоса в Евросоюзе.

Во вторник министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что в настоящее время Польша стягивает крупнокалиберную военную технику к границе. По словам главы ведомства, сейчас на государственной границе находится более 2 тыс. обездоленных людей, среди которых есть женщины и дети.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась 8 ноября, когда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе с Польшей в лесу. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Европейского союза. В ответ на это польские военные применяли слезоточивый газ. Однако уже 9 ноября две группы мигрантов смогли прорваться через колючую проволоку, все беженцы были задержаны и возвращены на территорию Белоруссии.