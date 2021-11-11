Песков назвал безумными идеями обвинения в сторону «Аэрофлота»

Сведения о якобы участии или содействии «Аэрофлота» в организации массовой перевозки мигрантов в Белоруссию, а также данные о вероятных санкциях против компании, являются «безумными идеями», которые живут лишь в информационных вбросах. Об этом завил в четверг, 11 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Подобные вбросы о возможных санкциях <…> Давайте всё-таки рассчитывать на то, что подобные безумные идеи живут лишь в подобных информационных вбросах», — отметил представитель Кремля в ходе беседы с журналистами.

Он также напомнил о том, что «Аэрофлот» уже заявлял о своей непричастности к данной ситуации. Кроме того, по словам Пескова, даже если некоторые авиакомпании совершают перевозку граждан, это «никоим образом не противоречит никаким международным нормам».

Накануне стало известно, что власти Евросоюза обсуждают санкции против «Аэрофлота» в рамках нового санкционного пакета в отношении Белоруссии на фоне миграционного кризиса.

При этом о том, что возможные санкции ЕС против Белоруссии из-за ситуации с беженцами на границе с Польшей могут затронуть авиакомпании, рассказал 10 ноября глава МИД Австрии Михаэль Линхарт. По его словам, отправка людей к границе является нарушением прав человека и шантажом.

Спустя день пресс-служба перевозчика подчеркнула, что информация об участии или содействии «Аэрофлота» в организации массовой перевозки мигрантов в Белоруссию не соответствует действительности. Тогда как замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Москва отреагирует, если Евросоюз (ЕС) введет санкции против «Аэрофлота» из-за ситуации с беженцами в Белоруссии.

Также в четверг первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что в случае санкций против «Аэрофлота» Россия может рассмотреть вопрос о запрете пролета западных авиакомпаний над территорией страны. По его словам, российская сторона также может ввести аналогичные санкции в отношении должностных лиц западных авиакомпаний.

Ситуация с мигрантами на белорусско-польской границе обострилась 8 ноября. Тогда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе с Польшей в лесу. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В ответ польские военные применяли слезоточивый газ. 9 ноября сообщалось, что две группы мигрантов смогли прорваться через колючую проволоку, все беженцы были задержаны и выдворены.

Спустя день Польша направила Белоруссии предупреждение о возможном полном закрытии границы в случае, если Минск не прекратит «гибридную войну на границе». В Белоруссии в свою очередь подчеркнули, что страна не ведет никакую «гибридную войну» против Евросоюза (ЕС) на белорусско-польской границе. Все действия, которые в настоящее время можно наблюдать на границе, происходят не по вине Минска, добавил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.