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МИД РФ пообещал ответ в случае введения санкций ЕС против «Аэрофлота»

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Москва отреагирует, если Евросоюз (ЕС) введет санкции против «Аэрофлота» из-за ситуации с беженцами в Белоруссии. Об этом заявил в четверг, 11 ноября, замглавы МИД России Александр Грушко.

«Конечно, реакция последует какая-то. Но мы вообще ничему не удивляемся, потому что впечатление таково, что Евросоюз на любые международные проблемы, вместо того чтобы вступать в диалог с теми, кого это реально касается, предпочитает сразу хвататься за санкционную дубину и бездумно ею размахивать», — сказал Грушко в беседе с «РИА Новости».

Позади — Минск: как живут беженцы на границе Белоруссии и Польши
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Ранее в этот день первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что в случае санкций против «Аэрофлота» Россия может рассмотреть вопрос о запрете пролета западных авиакомпаний над территорией страны. По его словам, российская сторона также может ввести аналогичные санкции в отношении должностных лиц западных авиакомпаний.

Накануне стало известно, что власти Евросоюза (ЕС) обсуждают санкции против «Аэрофлота» в рамках нового санкционного пакета в отношении Белоруссии на фоне миграционного кризиса.

При этом о том, что возможные санкции ЕС против Белоруссии из-за ситуации с беженцами на границе с Польшей могут затронуть авиакомпании, рассказал 10 ноября глава МИД Австрии Михаэль Линхарт. По его словам, отправка людей к границе является нарушением прав человека и шантажом.

За два дня до этого издание Bild сообщило, что «Аэрофлот» и Turkish Airlines якобы участвуют в перевозке мигрантов из Белоруссии в Германию.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась 8 ноября. Тогда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе с Польшей в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза.

Президент России Владимир Путин и и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель 10 ноября провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию с беженцами на польско-белорусской границе. Как уточнили в Кремле, стороны договорились продолжить обсуждение темы.

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