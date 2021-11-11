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Turkish Airlines пообещали не брать на борт в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена

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Авиакомпания Turkish Airlines на фоне ситуации с мигрантами в Белоруссии пообещала не брать на борт своих самолетов, летающих в Минск, граждан Ирака, Сирии и Йемена. Об этом 11 ноября сообщил представитель канцелярии президента Польши Якуб Кумох.

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«Turkish Airlines подтвердили, что теперь не будут принимать на борт самолетов до Минска граждан Ирака, Сирии и Йемена за исключением обладателей дипломатических паспортов», — написал Кумох в Twitter.

В этот же день пресс-служба «Аэрофлота» опровергла информацию о том, что компания участвует и содействует в организации массовой перевозки мигрантов в Белоруссию. В подтверждении слов отмечалось, что транзитное движение граждан Ирана, Ирака, Сирии через территорию РФ на территорию Белоруссии затруднено, поскольку требует получения транзитных виз РФ.

В четверг сообщалось, что власти Евросоюза обсуждают возможность введения санкций против авиакомпании «Аэрофлот» в рамках нового пакета ограничительных мер против Белоруссии из-за миграционного кризиса на границе с Польшей.

При этом первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что в случае санкций против «Аэрофлота» Россия может рассмотреть вопрос о запрете пролета западных авиакомпаний над территорией страны.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал безумными идеями обвинения в сторону «Аэрофлота».

В тот же день стало известно о том, что грузовики, скопившиеся на границе Белоруссии и Польши, образовали 30-километровую очередь. Отмечалось, что на работу дальнобойщиков повлиял кризис на польско-белорусской границе.

9 ноября сотни нелегальных мигрантов из Сирии, Ирака и Ирана начали движение вдоль белорусско-польской границы в сторону Польши возле погранперехода Брузги. После этого в Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась 8 ноября. Тогда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе с Польшей в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза.

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