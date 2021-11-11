Прямой эфир
Авто
ГИБДД проведет рейды по выявлению зарегистрированных на детей авто
Экономика
Маск продал акции Tesla на $1,1 млрд
Мир
Сторонники оппозиции Армении попытались прорваться в здание правительства
Общество
МИД Польши подтвердил планы ЕС рассмотреть санкции против «Аэрофлота»
Мир
Кабмин Чехии ушел в отставку
Экономика
Прокачка газа по трубопроводу Ямал — Европа в ФРГ снизилась на треть
Общество
Власти ускорят расселение аварийного жилья на Дальнем Востоке и в Сибири
Общество
Экстренное предупреждение объявили в Магаданской области из-за непогоды
Общество
В Хабаровском крае введут QR-коды для входа на вокзалы и в аэропорты
Общество
В Новосибирске более 600 человек не смогли улететь в Египет
Сюжет:

Очередь из фур на 30 км образовалась на границе Белоруссии и Польши

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Грузовики, скопившиеся на границе Белоруссии и Польши, образовали 30-километровую очередь. Об этом 11 ноября сообщил корреспондент «Известий».

Позади — Минск: как живут беженцы на границе Белоруссии и Польши
«Известия» побывали в миграционном лагере, из-за которого между республиками разгорелся конфликт

Он пообщался с дальнобойщиками, которые рассказали о влиянии кризиса на польско-белорусской границе на их работу.

«Нестандартная ситуация», — так охарактеризовали происходящее водители.

По их словам, некоторые стоят в пробке на досмотр таможенного пункта по 2-3 дня.

Ранее в этот день пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина заявил, что страна не пустит нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока на свою территорию.

8 ноября на фоне миграционного кризиса пограничная стража Польши сообщила, что со следующего дня пункт пропуска «Кузница Белостокская» через границу с Белоруссией будет закрыт.

На следующий день сотни нелегальных мигрантов из Сирии, Ирака и Ирана начали движение вдоль белорусско-польской границы в сторону Польши возле погранперехода Брузги. После этого в Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет.

По утверждению премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, целью этой атаки является создание хаоса в Евросоюзе. Он также выразил уверенность в том, что происходящие события — часть политики России, которая якобы стоит за действиями президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Варшава призвала Евросоюз к введению санкций в отношении причастных к происходящему физических и юридических лиц.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021