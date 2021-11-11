Очередь из фур на 30 км образовалась на границе Белоруссии и Польши

Грузовики, скопившиеся на границе Белоруссии и Польши, образовали 30-километровую очередь. Об этом 11 ноября сообщил корреспондент «Известий».

Он пообщался с дальнобойщиками, которые рассказали о влиянии кризиса на польско-белорусской границе на их работу.

«Нестандартная ситуация», — так охарактеризовали происходящее водители.

По их словам, некоторые стоят в пробке на досмотр таможенного пункта по 2-3 дня.

Ранее в этот день пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина заявил, что страна не пустит нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока на свою территорию.

8 ноября на фоне миграционного кризиса пограничная стража Польши сообщила, что со следующего дня пункт пропуска «Кузница Белостокская» через границу с Белоруссией будет закрыт.

На следующий день сотни нелегальных мигрантов из Сирии, Ирака и Ирана начали движение вдоль белорусско-польской границы в сторону Польши возле погранперехода Брузги. После этого в Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет.

По утверждению премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, целью этой атаки является создание хаоса в Евросоюзе. Он также выразил уверенность в том, что происходящие события — часть политики России, которая якобы стоит за действиями президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Варшава призвала Евросоюз к введению санкций в отношении причастных к происходящему физических и юридических лиц.