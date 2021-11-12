Группа мигрантов прорвалась в Польшу из Белоруссии

Группа мигрантов в пятницу, 12 ноября, прорвалась в Польшу из Белоруссии на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Брузги». В данный момент беженцы идут вдоль польского заграждения.

«Группа мигрантов прорвалась в Польшу несколько минут назад. Беженцы повредили ограждение из колючей проволоки у пункта пропуска «Брузги», польская полиция снимала всё на видео», — говорится в сообщении агентства Sputnik в Telegram-канале.

Отмечается, что мигранты, покинув территорию Белоруссии, передвигаются вдоль польского оборонительного заграждения.

В свою очередь, в Госпогранкомитете Белоруссии зафиксировали перемещение группы беженцев вдоль госграницы к стихийному лагерю на границе с Польшей. Об этом журналистам сообщил официальный представитель ведомства Антон Бычковский.

Ранее в этот день стало известно, что группа женщин с детьми пыталась нелегально пересечь польско-белорусскую границу. По данным польских силовиков, действия беженок с Ближнего Востока были пресечены.

В тот же день «Известия» сообщили, что белорусские силовики привезли продукты в лагерь беженцев, разбитый на белорусско-польской границе. На кадрах видны дети и женщины, которые стоят в толпе в надежде получить еду. При этом журналист отметил, что каждый день число мигрантов на границе увеличивается.

Также в пятницу постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков заявил, что Польша и Литва используют ситуацию с мигрантами на границе с Белоруссией для того, чтобы получить дополнительное финансирование от Евросоюза (ЕС). По его мнению, Запад должен нести всю полноту ответственности за людей, которые массово бегут из разрушенных им государств.

Накануне после президент Польши Анджей Дуда выезжал в приграничные районы. Он встретился с военными и полицейскими, охраняющими границу. Глава государства заявил, что силовики находятся в боеготовности из-за мигрантов. Он добавил, что находится в постоянном контакте с партнерами из НАТО и ЕС, а позиция Польши пользуется там «полной поддержкой и пониманием». В тот же день пресс-секретарь польского МИДа Лукаш Ясина отметил отсутствие планов пустить мигрантов в Евросоюз.

Евросоюз в настоящий момент обсуждает расширение санкций против Белоруссии из-за миграционного кризиса на границе с Польшей. В Минске же подчеркивают, что не имеют отношения к кризису с мигрантами, и именно европейская политика привела к такому положению дел.