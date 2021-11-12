В Белоруссии призвали Польшу принять прорвавшихся через границу беженцев

Польша должна принять беженцев, прорвавшихся через границу, а также всех тех, кто остался рядом с ней. Об этом в пятницу, 12 ноября, заявил «Известиям» зампредседателя комиссии белорусского парламента по международным делам Олег Гайдукевич.

«Я вчера был на границе. В лагере беженцев просидел полночи. Общался с курдами, иракцами. Поляки должны их (прорвавшихся через границу. — Ред.) принимать. И тех, кто остался. Это их долг, потому что Польша активно участвовала в операции НАТО в Багдаде. Они обещали, что будут мир, свобода, демократия. Никакая демократия не наступила. Меркель обещала, что их примут. Евросоюз их обещал принять», — сказал он.

По словам белорусского политика, беженцы не хотят ни в Белоруссию, ни в Россию, их это не интересует. Они намерены попасть в Германию, куда их позвали, подчеркнул Гайдукевич, добавив, что мигранты не уйдут, они продолжат сидеть на границе.

«Президент [Белоруссии Александр Лукашенко] вчера поручил разместить детей в белорусских санаториях, больницах. Это правда, у нас самое доброе государство. Мы очень добродушные, помогаем, помощь туда везем. Но они не хотят. Они пойдут до конца. Должен быть гуманитарный коридор. Это требование всего цивилизованного мира», — заключил он.

Ранее в этот день стало известно, что группа мигрантов прорвалась в Польшу из Белоруссии на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Брузги». Отмечалось, что беженцы, покинув территорию Белоруссии, начали передвигаться вдоль польского оборонительного заграждения.

В свою очередь в Госпогранкомитете Белоруссии зафиксировали перемещение группы мигрантов вдоль госграницы к стихийному лагерю на границе с Польшей.

До этого группа женщин с детьми пыталась нелегально пересечь польско-белорусскую границу. По данным польских силовиков, действия беженок с Ближнего Востока были пресечены.

В тот же день «Известия» сообщили, что белорусские силовики привезли продукты в лагерь беженцев, разбитый на белорусско-польской границе. На кадрах видны дети и женщины, которые стоят в толпе в надежде получить еду. При этом журналист отметил, что каждый день число мигрантов на границе увеличивается.

Накануне Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис на польско-белорусской границе.

Евросоюз в настоящий момент обсуждает расширение санкций против Белоруссии из-за миграционного кризиса на границе с Польшей. В Минске же подчеркивают, что не имеют отношения к кризису с мигрантами и именно европейская политика привела к такому положению дел.

Ситуация с нелегальными мигрантами на границе Польши и Белоруссии накалилась 8 ноября, когда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе с Польшей в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза.