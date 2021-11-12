Украина усилит границу с Белоруссией подразделениями военнослужащих и полицейских
Украина усилит границу с Белоруссией подразделениями военнослужащих и полицейских. Об этом сообщил глава МВД Украины Дениса Монастырского.
По его словам, Киев готов рассмотреть любой запрос Польши об оказании помощи в решении миграционного кризиса.
«Мы усиливаем пограничные подразделения (на границе с Белоруссией) силами Национальной полиции и Национальной гвардии. Дополнительно будет привлечено около 8,5 тыс. военнослужащих и полицейских», — уточнил он.
Он добавил, что на границе также будет работать авиация МВД — 15 вертолетов.
Также отмечается, что дополнительные силы будут базироваться «на направлениях потенциального движения незаконных мигрантов» из соседней Белоруссии.
Ранее 12 ноября стало известно о том, что Великобритания направила военных на границу Польши и Белоруссии. Как заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, британские военные помогут Польше укрепить заграждение на польско-белорусской границе.
В этот же день сообщалось о том, что группа мигрантов прорвалась в Польшу из Белоруссии на контрольно-пропускном пункте «Брузги». Беженцы повредили ограждение из колючей проволоки у КПП и сейчас движутся вдоль польского заграждения.
Свое мнение о ситуации, происходящей на белорусско-польской границе, высказал 9 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, причины кризиса кроются в политике, которую страны НАТО и Евросоюза проводили многие годы в отношении Ближнего Востока и Севера Африки, пытаясь навязать им демократию в понимании Запада. Министр призвал страны ЕС избегать двойных стандартов в вопросе миграционного кризиса.
Тем временем Евросоюз обсуждает расширение санкций против Белоруссии ввиду миграционного кризиса на границе с Польшей. В Минске же отметили, что не имеют отношения к кризису с мигрантами, поскольку к такому положению дел привела европейская политика.