Великобритания направила военных на границу Польши и Белоруссии

Минобороны Великобритании подтвердило, что направило на границу Польши и Белоруссии военных, чтобы оказать инженерную помощь в усилении границы. Об этом 12 ноября сообщает ведомство в Twitter.

«Небольшая группа военнослужащих вооруженных сил Великобритании была развернута после соглашения с польским правительством, чтобы решить, каким образом можно предоставить инженерную поддержку для разрешения текущей ситуации на границе с Белоруссией»,— говорится в сообщении.

Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак говорил, что британские военные помогут Польше укрепить заграждение на польско-белорусской границе.

Ранее в пятницу пресс-секретарь Подляского отделения пограничной охраны Польши Катажина Зданович рассказала об увеличении числа мигрантов на границе. По ее словам, в разбитом мигрантами лагере могут находиться порядка тысячи человек. Всего в близи границы Польши и Белоруссии может быть рассредоточено до 4 тыс. беженцев с Ближнего Востока.

В этот же день сообщалось, что группа мигрантов прорвалась в Польшу из Белоруссии на контрольно-пропускном пункте «Брузги». Беженцы повредили ограждение из колючей проволоки у КПП и сейчас движутся вдоль польского заграждения.

В Еврокомиссии (ЕК) рассказали «Известиям», что (ЕС) в обсуждает расширение санкций против Белоруссии из-за миграционного кризиса. В Совете ЕС заявили, что угрозы якобы исходят от режима президента Белоруссии Александра Лукашенко.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров 9 ноября выразил мнение, что причины кризиса кроются в политике, которую страны НАТО и Евросоюза проводили многие годы в отношении Ближнего Востока и Севера Африки, пытаясь навязать им демократию в понимании Запада. Глава российского МИДа также призвал страны Евросоюза избегать двойных стандартов в вопросе миграционного кризиса.

9 ноября Германия и Польша констатировали, что не могут справиться с ситуацией на границе своими силами, и попросили Евросоюз оказать помощь в разрешении миграционного кризиса. Министр внутренних дел ФРГ в свою очередь призвал публично поддерживать поляков.