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Британские военные помогут Польше укрепить заграждения на границе с Белоруссией

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Британские военные помогут укрепить заграждения на польско-белорусской границе. Об этом в пятницу, 12 ноября, заявил глава минобороны Польши Мариуш Блащак.

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«Началась рекогносцировка перед поддержкой инженерных войск Великобритании. Наши солдаты будут сотрудничать в укреплении заграждения на польско-белорусской границе», — написал он на своей странице в Twitter.

Ранее в этот день стало известно, что несколько мигрантов прорвалась в Польшу из Белоруссии на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Брузги». Отмечалось, что беженцы, покинув территорию Белоруссии, начали передвигаться вдоль польского оборонительного заграждения. Также указывалось, что к настоящему моменту беженцы были задержаны.

В свою очередь, в Госпогранкомитете Белоруссии зафиксировали перемещение группы мигрантов вдоль госграницы к стихийному лагерю на границе с Польшей.

При этом зампредседателя комиссии белорусского парламента по международным делам Олег Гайдукевич в беседе с «Известиями» призвал Польшу принять беженцев, прорвавшихся через границу, а также всех тех, кто остался рядом с ней.

До этого группа женщин с детьми пыталась нелегально пересечь польско-белорусскую границу. По данным польских силовиков, действия беженок с Ближнего Востока были пресечены. Кроме того, указывалось, что 12 ноября в лагерь на границе прибыла новая группа мигрантов из нескольких сотен человек.

Накануне Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис на польско-белорусской границе.

Ситуация с нелегальными мигрантами на границе Польши и Белоруссии накалилась 8 ноября, когда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе с Польшей в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза.

Евросоюз в настоящий момент обсуждает расширение санкций против Белоруссии из-за миграционного кризиса на границе с Польшей. В Минске же подчеркивают, что не имеют отношения к кризису с мигрантами, и именно европейская политика привела к такому положению дел.

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