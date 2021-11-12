Новая группа из нескольких сотен беженцев прибыла на границу с Польшей

Новая группа мигрантов из нескольких сотен человек прибыла в лагерь на белорусско-польскую границу. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщает корреспондент «Известий».

На кадрах видно, как толпа беженцев движется по лагерю, среди новоприбывших есть женщины и маленькие дети. По словам корреспондента, группа новоприбывших мигрантов составила порядка 500 человек.

Ранее в этот день несколько мигрантов прорвались в Польшу из Белоруссии на контрольно-пропускном пункте (КПП) Брузги. Отмечалось, что беженцы, покинув территорию Белоруссии, начали передвигаться вдоль польского оборонительного заграждения.

В свою очередь в Госпогранкомитете Белоруссии зафиксировали перемещение группы мигрантов вдоль госграницы к стихийному лагерю на границе с Польшей.

При этом зампредседателя комиссии белорусского парламента по международным делам Олег Гайдукевич в беседе с «Известиями» призвал Польшу принять беженцев, прорвавшихся через границу, а также всех тех, кто остался рядом с ней.

До этого группа женщин с детьми пыталась нелегально пересечь польско-белорусскую границу. По данным польских силовиков, действия беженок с Ближнего Востока были пресечены.

В тот же день «Известия» сообщили, что белорусские силовики привезли продукты в лагерь беженцев, разбитый на белорусско-польской границе. На кадрах видны дети и женщины, которые стоят в толпе в надежде получить еду. При этом журналист отметил, что каждый день число мигрантов на границе увеличивается.

Накануне Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис на польско-белорусской границе.

Евросоюз в настоящий момент обсуждает расширение санкций против Белоруссии из-за миграционного кризиса на границе с Польшей. В Минске же подчеркивают, что не имеют отношения к кризису с мигрантами и именно европейская политика привела к такому положению дел.

Ситуация с нелегальными мигрантами на границе Польши и Белоруссии накалилась 8 ноября, когда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе с Польшей в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза.