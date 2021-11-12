В Еврокомиссии рассказали о возможных санкциях против Минска

Евросоюз (ЕС) в настоящий момент обсуждает расширение санкций против Белоруссии из-за миграционного кризиса на границе с Польшей. Об этом «Известиям» рассказали в Еврокомиссии (ЕК), при этом не уточнив, о каких конкретно мерах идет речь.

«Евросоюз продолжает действовать поступательно, исходя из заключений Совета ЕС от 12 октября. Мы непрерывно отслеживаем постоянно ухудшающуюся ситуацию с правами человека в стране и будем соответствующе реагировать», — отметили в ЕК.

Кроме того, по информации Еврокомиссии, Совет продолжает обсуждать поправки к ограничительным мерам в адрес Белоруссии. Там подчеркнули, что угрозы якобы исходят от режима президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Согласно сообщениям СМИ, меры затронут не только белорусского авиаперевозчика «Белавиа», но и компаний третьих стран. Так, издание EUobserver в числе кандидатов называет турецкую Turkish Airlines и FlyDubai из ОАЭ. Немецкая газета Bild также пишет о причастности к кризису российского «Аэрофлота», который уже заявлял о непричастности к высказанным обвинениям.

В то же время в Еврокомиссии на вопрос «Известий», будет ли Брюссель вводить санкции против этих перевозчиков и по какому критерию компании в принципе могут попасть в список, не ответили.

Вместе с тем глава международного комитета палаты представителей Белоруссии Андрей Савиных подчеркнул, что обвинения в сторону Минска в том, что страна якобы использует мигрантов как средство давления и оружие в «гибридной войне» являются «безосновательными пропагандистскими уловками». Он указал, что миграционный кризис создала не Белоруссия.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров 9 ноября обратил внимание на то, что «ноги этого кризиса растут из той политики, которую страны НАТО и Евросоюза проводили многие годы в отношении Ближнего Востока и Севера Африки, пытаясь навязать им лучшую жизнь, демократию в том виде, в котором ее Запад трактовал».

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Польше не надо: как РФ предлагает решить кризис между ЕС и Белоруссией