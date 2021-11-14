Экс-генпрокурор Украины раскрыл идеальный сценарий «нападения» России

Россия может начать войну с Украиной на фоне ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе. Об этом в воскресенье, 14 ноября, заявил бывший генеральный прокурор страны Святослав Пискун в эфире телеканала «Украина 24».

По его мнению, в Москве просчитали, что беженцев на западной границе Белоруссии станет больше из-за нежелания Варшавы и Вильнюса их впускать, и это рано или поздно спровоцирует штурм границы.

Польские военные откроют по мигрантам огонь в попытке их остановить, но к ним на помощь могут прийти белорусы, в итоге беженцам придется искать другое направление, предположил Пискун.

«Эти (беженцы. — Ред.) пойдут на юг, а там — Украина. Украинцы тоже не будут их пускать и, возможно, тоже начнут стрелять. Вот тогда Россия уже начнет защищать беженцев, воюя с Украиной. Если бы я разрабатывал сценарий наступления, я бы его разрабатывал именно так», — заявил он.

Кроме того, Пискун отметил, что Россия в этой ситуации испытывает НАТО на прочность, выясняя, будет ли альянс выполнять пятую статью устава о взаимопомощи союзникам.

Ранее в этот день пресс-служба 61-й отдельной пехотной егерской бригады (ОПЕБр), входящая в состав сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявила, что к мигрантам, если они попытаются пересечь границу, применят самые жесткие меры. Однако позднее пост был заменен на новый с пояснениями. В ВСУ подчеркнули, что военнослужащие «никоим образом не будут применять оружие против мигрантов».

12 ноября глава МВД Украины Денис Монастырский сообщил, что страна усилит границу с Белоруссией подразделениями военнослужащих и полицейских. Он заявил, что на границе также будет работать авиация МВД — 15 вертолетов.

В тот же день первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский опроверг сведения о якобы имеющихся планах вторжения России на Украину. Он подчеркнул, что страна этого никогда не планировала и не планирует. В свою очередь, президент России Владимир Путин сказал, что заявления о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину, являются алармистскими.

За последние дни ситуация на границе Польши и Белоруссии серьезно обострилась. 8 ноября многочисленная группа вторглась на границу Белоруссии и Польши в лесной полосе, пытаясь попасть на территорию Евросоюза. Польские власти отказались пускать беженцев и стянули к границе крупнокалиберную военную технику.