Bloomberg: США без доказательств предупредили ЕС о возможном вторжении России на Украину

Представители американской администрации предупредили Евросоюз о возможных планах военного вторжения России на Украину. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

Белый дом опасается «возможной военной операции», отмечается в публикации. Выводы США сделаны на «общедоступных доказательствах». При этом их не предоставили ни сами журналисты, ни администрация США своим союзникам в Европе.

Из материала следует, что Вашингтон передаст данные о неких намерениях Москвы, перед тем как будет принято решение о коллективном ответе.

Как отметил близкий к Кремлю собеседник агентства, Россия не намерена начинать войну с Украиной. Другой источник счел вторжение России на Украину маловероятным, но отметил, что у Москвы есть «план реагирования на провокации со стороны Украины».

После появления публикации первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский опроверг сведения о якобы имеющихся планах вторжения. По словам дипломата, Россия никогда не планировала атаки на Украину и не планирует.

Мирная позиция РФ сохранится до тех пор, пока страна «не подвергнется провокациям от Украины или кого-то еще», подчеркнул он.

1 ноября глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко допустил возможность войны РФ и Украины после запуска газопровода «Северный поток – 2». По его словам, запуск проекта может сделать Украину более уязвимой к «российскому вторжению», поскольку Москва «избавится от сдерживающего фактора».

В октябре советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что действия российских властей ведут к тому, что в обозримом будущем украинские ракеты могут быть нацелены на Москву в качестве паритета. Позднее он пояснил, что эти слова не были угрозой в адрес России, акцент был сделан на оборонительном характере государственной политики страны.

Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, высказывания украинских политиков о готовности нанесения ракетного удара по РФ и начала войны вызывают беспокойство. По ее словам, в Киеве давно вошли в моду антироссийские высказывания по самым разным сюжетам.

В то же время Минобороны России неоднократно указывало на возросшую активность США и НАТО вблизи российских границ, в том числе на Украине и в черноморском регионе. Так, увеличилось число военных маневров украинцев и военных альянса. Кроме того, в Черном море вошли эсминец ВМС США Porter, судно снабжения John Lenthall и штабной корабль ВМС США Mount Whitney. В учениях помимо американских ВМС планируется участие тактической, патрульной и стратегической авиации, а также контингентов Вооруженных сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины.

11 ноября сенатор от Крыма Ольга Ковитиди подчеркнула, что Россия готова нейтрализовать любые провокации в черноморском регионе. Она указала, что Москва понимает, что повышение военной активности США и их союзников в регионе представляет собой серьезный дестабилизирующий фактор в регионе.

Отношения России и Украины осложнились, после того как в 2014 году на Украине произошел госпереворот. Власти Крыма приняли решение о проведении референдума о воссоединении с Россией. В результате референдума 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение полуострова в состав РФ.