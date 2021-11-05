Украина заявила об отсутствии наращивания сил РФ на границе

Наращивания российских сил у границ Украины нет, ситуация контролируемая. Такое заявление сделал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ) Сергей Шаптала в пятницу, 5 ноября.

«Говорить, что идет наращивание усилий у наших границ — такого нет. По информации, которая пришла из США, ВСУ разведданные берут с разных источников, после этого проводится анализ, после анализа идет планирование и выполнение задания. До этого не было наращивания никаких усилий. Когда мы получили данные со СМИ, мы запросили свои средства разведки, это не один орган разведки, а несколько. После того, как были предоставлены данные, мы опять оценили ситуацию и никакого наращивания усилий на госгранице с Украиной не было и нет. Ситуация вокруг нашей страны контролируемая. Никакого наращивания усилий РФ сейчас нет», — сказал военный в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера».

3 ноября официалшьный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила: сообщения западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, не соответствуют действительности.

2 ноября была опубликована статья, где демонстрировались спутниковые снимки, на которых якобы было видно наращивание российских бронетанковых подразделений, танков и самоходной артиллерии вблизи города Ельня, якобы на границе с Украиной. Однако город находится в у территории Белоруссии.

Данные СМИ опровергли в том числе в Киеве. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов указал на то, что сообщения о стягивании российских танков у границ с Украиной являются дезинформацией.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что спутниковые снимки российских танков являются «некачественными вбросами». Также он отметил, что передвижение армии по территории России касается только Москвы. Россия не представляет опасности и никому не угрожала, подчеркнул Песков.