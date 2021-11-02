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В Кремле назвали «некачественными вбросами» фото танков «на границе с Украиной»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 ноября назвал опубликованные изданием Politico спутниковые снимки российских танков якобы у границ с Украиной «некачественными вбросами».

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«Качество этих публикаций даже не стоит комментировать и обращать на них внимание. Там речь идет о границе с Украиной, а показывают границу с Белоруссией. Не стоит тратить время на знакомство с некачественными вбросами», — сказал Песков.

Представитель Кремля также подчеркнул, что передвижение российской военной техники или армейских подразделений по территории РФ это исключительно «наше дело».

«Россия никогда никому не угрожала, не угрожает и не представляет опасности. Наша страна на фоне экспансионистских тенденций со стороны НАТО всегда принимала и будет принимать меры по обеспечению собственной безопасности», — заключил Песков.

Статья под названием «Спутниковые снимки показывают очередное наращивание российской военной мощи вблизи Украины» была опубликована 1 ноября. Как сообщалось в материале, снимки, сделанные Maxar Technologies, демонстрируют наращивание бронетанковых подразделений, танков и самоходной артиллерии, а также наземных войск, сосредоточенных вблизи города Ельня Смоленской области. Регион граничит с Белоруссией. Кроме того, авторы статьи заявили, что части 4-й танковой дивизии ВС РФ были перемещены в районы Брянска и Курска вблизи северной границы Украины.

Президент России Владимир Путин на совещании в Сочи по оборонной тематике 1 ноября заявил, что Москва будет реагировать на попытки сломать стратегический паритет адекватно ситуации. Он обратил внимание, что в настоящее время зарубежные коллеги РФ размещают элементы глобальной противоракетной обороны в непосредственной близости от границ страны.

Позднее, 1 ноября, Пентагон заявил о мониторинге ситуации на российско-украинской границе после сообщений о «необычной активности России».

Сообщения о якобы переброске части российских сил на западном фланге России, в частности к границе с Украиной, появились 30 октября на страницах американской The Washington Post. Ссылаясь на европейских и американских чиновников, издание назвало перемещение российского военного контингента по своей территории «необычным».

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