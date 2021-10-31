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В США заявили о наращивании российских сил у границы с Украиной

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Ряд американских и европейских чиновников обеспокоены тем, что они якобы наблюдают переброску части российских сил на западном фланге России, в частности, к границе с Украиной, утверждает со ссылкой на источники газета The Washington Post.

Перемещение войск внутри собственной территории в американском СМИ назвали «необычным». Журналисты со ссылкой на администрацию президента США сообщают, что и в офисе президента отметили эти «необычные» передвижения.

«Чиновники в Соединенных Штатах и Европе начали замечать эти перемещения (на границе с Украиной. — Ред.) особенно в последние недели, после того как Россия завершила масштабные совместные военные учения с Белоруссией, известные как «Запад 2021», — отмечается в материале от 30 октября.

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Издание напомнило, что официальные лица стали беспокоиться о наращивании военных сил в регионе еще в апреле, «когда самое значительное за годы наращивание сил РФ у украинской границы вызывало международный резонанс».

9 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил нахождение войск у границ обеспечением безопасности РФ. Он подчеркнул, что Россия имеет право защищать свои законные интересы.

Ранее, 7 апреля, официальный представитель МИД РФ Захарова сообщала, что заявления Украины и западных стран о том, что Россия якобы виновата в эскалации напряженности в Донбассе, являются дезинформацией и пропагандой. Она подчеркнула, что Киев и НАТО активно наращивают свои силы у российских границ.

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