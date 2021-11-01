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Минобороны Украины опровергло данные о наращивании сил ВС РФ у границы

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Министерство обороны Украины в понедельник, 1 ноября, опровергло распространенную в СМИ информацию о наращивании группировок Вооруженных сил Российской Федерации вблизи украинской границы после завершения российско-белорусских учений «Запад-2021».

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«По данным главного управления разведки министерства обороны Украины, по состоянию на 1 ноября 2021 года дополнительная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники в государственную границу с Украиной не зафиксирована», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В украинском ведомстве добавили, что обнародованные в СМИ факты наращивания группировок Вооруженных сил Российской Федерации на украинском направлении являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений.

Накануне издание The Washington Post сообщило, что некоторые американские и европейские чиновники обеспокоены «наращиванием численности российских войск» вблизи границы с Украиной, после того как Россия завершила масштабные совместные военные учения с Белоруссией «Запад 2021». При этом газета не уточняет ни имен госслужащих, ни стран Европы, в которых выразили такую «обеспокоенность».

В стратегических учениях «Запад-2021» приняли участие около 200 тыс. военнослужащих, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. Войска тренируются на пяти полигонах в Белоруссии и девяти в России, в Балтийском море. Учения «Запад-2021», которые прошли с 10 по 16 сентября, явились завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Белоруссии и Российской Федерации в текущем году.

17 сентября заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Истраков заявил, что на учениях органы военного управления показали сплоченность штаба и полную совместимость средств управления.

В тот же день белорусский министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин заявил, что на учениях «Запад-2021» ВС Белоруссии и России показали готовность обеспечить территориальную целостность и суверенитет Союзного государства.

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