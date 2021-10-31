WP: США и Европа обеспокоены наращиванием российских войск у границы с Украиной

Некоторые американские и европейские чиновники обеспокоены «наращиванием численности российских войск» вблизи границы с Украиной, пишет здание The Washington Post.

При этом газета не уточняет ни имен чиновников, ни стран Европы, в которых выразили такую «обеспокоенность».

Однако в материале утверждается, что в США и ЕС фиксируются «необычные перемещения военной техники» РФ.

Источники издания сообщили, что перемещения войск вызвали опасения вновь, напомнив о «наращивании российских сил» у границы в апреле.

«Чиновники в Соединенных Штатах и Европе начали замечать эти перемещения особенно в последние недели, после того как Россия завершила масштабные совместные военные учения с Белоруссией «Запад 2021», — отмечается в материале.

В апреле этого года страны НАТО и Украина заявляли о якобы наращивании военных РФ у границы. Как отмечал 13 апреля министр обороны РФ, российские военные силы за три недели перебросили на западные рубежи две армии и три соединения воздушно-десантных войск для проведения учений. Он добавил, что была проведена внезапная проверка боеготовности войск Западного и Южного военных округов.

По словам главы Минобороны, данные меры являются ответом на угрозу РФ со стороны НАТО. Он подчеркнул, что США и НАТО перемещают войска к границам европейской части России, они намерены разместить 40 тыс. военных и 15 тыс. единиц вооружения.

Кроме того, 20 октября Шойгу также указал, что НАТО укрепляет свою военную инфраструктуру в непосредственной близости от границ Союзного государства России и Белоруссии. По словам Шойгу, в Польшу и страны Прибалтики переброшены бронетанковая бригада сухопутных войск США и четыре многонациональные батальонные тактические группы.