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Путин предупредил о реакции России на попытки сломать стратегический паритет

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Президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет реагировать на попытки сломать стратегический паритет адекватно ситуации. Об этом он сказал 1 ноября в ходе совещания в Сочи с руководством оборонно-промышленного комплекса и Вооруженных сил РФ.

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В настоящее время зарубежные коллеги РФ размещают элементы глобальной противоракетной обороны в непосредственной близости от границ России, подчеркнул президент

«Мы не можем не замечать этих угроз для безопасности России и будем соответствующим образом адекватно ситуации на это реагировать», — сказал он.

Поэтому в ходе совещания будет рассмотрен вопрос по укреплению Воздушно-космических сил, объяснил лидер.

«От их боеготовности, технической оснащенности напрямую зависит надежная защита России от воздушно-космического нападения, поддержание стратегического паритета», — сказал Путин.

Как отметил президент, в совещании участвует руководство Минобороны, ведущих организаций оборонно-промышленного комплекса.

«Такой формат, как уже мы с вами неоднократно констатировали, позволяет на регулярной основе всестороннее анализировать состояние обороноспособности России и, если требуется, своевременно корректировать, обновлять планы по модернизации армии и флота, по совершенствованию работы предприятий оборонно-промышленного комплекса», — добавил он.

О серии совещаний, запланированных главой государства, в конце октября предупредил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

С 25 по 27 мая Путин также провел серию совещаний по оборонно-промышленной тематике. По словам собеседников «Известий», глава государства заострил внимание на разработке гиперзвуковых систем вооружений, военных лазеров и роботизированной техники с элементами искусственного интеллекта.

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